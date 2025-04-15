Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Nisan 2025 23:31
Halk Öğretmene Bakış Açısı
Atama haberinin başlığının altındaki yorumları görünce şok oldum. Arkadaşlar kim getirdi bu mesleği bu hale ? Önceden öğretmenin karşısınds elpençe divan durulurdu, ne oldu, ne değişti ? Ne yapabiliriz biz ?

berkaydal
Şube Müdürü
16 Nisan 2025 00:26

Hiç umrumda değil.

İstedikleri gibi baksınlar.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hatalı Norm Güncellemesi?Kaymakamlığın görevlendirdiği saati okul idaresi değiştirebilir mi?Sıra sistemini ve il içini konuşalım hocalarım24 Yıl sonra okulundan ayrılan HocaSınıf öğretmeni ek dersi bölgeye göre değişir mi?Ek Dersim 2 kez Yattı Nasıl Düzeltilir?Norm fazlası atamasında resen atanan öğretmen mazeret atamasına başvurabilir mi?21 saat dilekçesi norm kadroyu etkiler mi?Cuma gün için rapor perşembe akşamdan alınabilir mi kaç gün ek ders kesilir bu durumda?Norm fazlası öğretmenlere il dışı tercih hakkı verilmeli.

Sözlük

bavul 3 sutaşı 1 f16 gökçen 1 sondan başa ilerleyen filmler 1 tatil dönüşü sendromu 1 pandora 1 Bugün olanlar 1 itiraf 1 karagümrük yanıyor 1 deney 1

Son Haberler

Memur uzun süreli hastalık halinde nasıl izin kullanır?Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!16 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıSırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıİki yılda şifa kapısı oldu: 2 milyon 530 bin muayene

Editörün Seçimi

Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?