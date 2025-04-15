Halk Öğretmene Bakış Açısı

Atama haberinin başlığının altındaki yorumları görünce şok oldum. Arkadaşlar kim getirdi bu mesleği bu hale ? Önceden öğretmenin karşısınds elpençe divan durulurdu, ne oldu, ne değişti ? Ne yapabiliriz biz ?

Atama haberinin başlığının altındaki yorumları görünce şok oldum. Arkadaşlar kim getirdi bu mesleği bu hale ? Önceden öğretmenin karşısınds elpençe divan durulurdu, ne oldu, ne değişti ? Ne yapabiliriz biz ?