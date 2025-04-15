Halkın Öğretmene Bakış Açısı

zaman aynı zaman değil toplum aynı toplum değil okul aynı okul değil eğitim aynı eğitim değil.

bir diğer husus ise türkiyede toplam çalışan sayısı 15 milyon. bu 15 milyonun 1 milyon 100 binden fazlası devlette çalışan öğretmen. bu kadar büyük bir grubun içinde her türlü adam olur. örnek vermeyeceğim sosyal medyada var. bunun da etkisi var tabi.

ama bence esas sıkıntı okulun değeri olmayınca öğretmenin de olmaz. artık okulun ne para kazanmak ile ne dünyasını kurtarmak ile ne ahiretini kurtarmak ile alakası YOK.

eğer çocuğumu özel okula yollayamayacaksam açık liseye gitsin ne okuldaki kekolarla beraber olur ne serseriler ona bulaşır

açar internetten dersini öğrenir üniversiteye gidiyorsa gider.

okulda eğitim yapılabilen okul var yapılamayan okul var.

yapılamayan okulun sebebi belli öğrenci okumaya gelmiyor.

yapılan okulda da full üniversite sınavına yönelik oluyor.

üniversite sınavına yönelik olursa ben kendi çocuğuma yönelik planlama yaparım evde çok daha iyi öğrenir.

Doktor yetiştiriyoruz bebekleri öldürüyor kadınlara sapıklık yapıyor.

Mühendis yetiştiriyoruz yaptığı ev yıkılıyor.

Devlet bize diyecek ki sen mühendis doktor yetiştirme sen adam yetiştir sen insan yetiştir Allah tan korkan evlatlar yetiştir ne meslek yaparlarsa çöpçü bile olsalar dua alırlar demesi iktiza ediyor.