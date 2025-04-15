Halkın Öğretmene Bakış Açısı

Hocam,
Bizim yetiştirdiğimiz için olmuyor. Bize yetiştirtmedikleri için oluyor.
Hatasız değiliz belki ama her sorumluluğu üzerimize atıyorlar bunu kabul ediyoruz. Sorumluluk duygumuz yüksek olabilir ve buna uygun davranabiliriz. Fakat esas sorumluları veli toplantılarında, sınıflarda söylememiz lazım. Biz kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz.
Senin sınıfta yaşlılara yer vermeyi öğrettiğin çocuğa annesi 80 yaşlarındakine yer verdiği için annesi tarafından otobüsün içinde "enayi, salak mısın sen" diye avaz avaz bağırıyorsa, televizyona çıkanlar ve model gösterilenler ayak üstü kırk tane yalan söylüyorsa vs. vs.
Ha derseniz ki bunlar bizden biliniyor... Açık açık sorumluları söylemek lazım.
Söylüyor muyum, evet.
Alanım ve mesleğim ile ilgili hadsiz yorum yapılırsa veli toplantısı da olsa 'hiç hoşlanmasam da' bu alanın uzmanı benim diyorum. Eğer alanınızda ve mesleğinizde iyi olduğunuz genel kabul görmüşse zaten kimse sesini çıkarmaz.
Sorumluluğun başta çocuklarda sonra anne babada sonra okulda olduğunu belirtiyorum.
Çocukların yanında yalan söyleyerek çocuklara yalan söylenmemesi gerektiğini vurguluyorum.
Öğrencileri değerlendirirken bir puan bile haksızlık olmamasına gayret gösteriyor, idarenin ve başkalarının müdahalesinin önünü baştan kesiyorum.
Veli toplantılarını not söyleyip hesap verme yeri olarak değil veli eğitim semineri gibi kullanıyorum... Uzar gider.
Not: Velilerin de çocuk yetiştirmede aciz kaldıklarını kendi ağızlarından duyuyoruz.
Hocam,
Bizim yetiştirdiğimiz için olmuyor. Bize yetiştirtmedikleri için oluyor.
Hatasız değiliz belki ama her sorumluluğu üzerimize atıyorlar bunu kabul ediyoruz. Sorumluluk duygumuz yüksek olabilir ve buna uygun davranabiliriz. Fakat esas sorumluları veli toplantılarında, sınıflarda söylememiz lazım. Biz kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz.
Senin sınıfta yaşlılara yer vermeyi öğrettiğin çocuğa annesi 80 yaşlarındakine yer verdiği için annesi tarafından otobüsün içinde "enayi, salak mısın sen" diye avaz avaz bağırıyorsa, televizyona çıkanlar ve model gösterilenler ayak üstü kırk tane yalan söylüyorsa vs. vs.
Ha derseniz ki bunlar bizden biliniyor... Açık açık sorumluları söylemek lazım.
Söylüyor muyum, evet.
Alanım ve mesleğim ile ilgili hadsiz yorum yapılırsa veli toplantısı da olsa 'hiç hoşlanmasam da' bu alanın uzmanı benim diyorum. Eğer alanınızda ve mesleğinizde iyi olduğunuz genel kabul görmüşse zaten kimse sesini çıkarmaz.
Sorumluluğun başta çocuklarda sonra anne babada sonra okulda olduğunu belirtiyorum.
Çocukların yanında yalan söyleyerek çocuklara yalan söylenmemesi gerektiğini vurguluyorum.
Öğrencileri değerlendirirken bir puan bile haksızlık olmamasına gayret gösteriyor, idarenin ve başkalarının müdahalesinin önünü baştan kesiyorum.
Veli toplantılarını not söyleyip hesap verme yeri olarak değil veli eğitim semineri gibi kullanıyorum... Uzar gider.
Not: Velilerin de çocuk yetiştirmede aciz kaldıklarını kendi ağızlarından duyuyoruz.
, 4 saat önce
ingilizceci78
zaman aynı zaman değil toplum aynı toplum değil okul aynı okul değil eğitim aynı eğitim değil.
bir diğer husus ise türkiyede toplam çalışan sayısı 15 milyon. bu 15 milyonun 1 milyon 100 binden fazlası devlette çalışan öğretmen. bu kadar büyük bir grubun içinde her türlü adam olur. örnek vermeyeceğim sosyal medyada var. bunun da etkisi var tabi.
ama bence esas sıkıntı okulun değeri olmayınca öğretmenin de olmaz. artık okulun ne para kazanmak ile ne dünyasını kurtarmak ile ne ahiretini kurtarmak ile alakası YOK.
eğer çocuğumu özel okula yollayamayacaksam açık liseye gitsin ne okuldaki kekolarla beraber olur ne serseriler ona bulaşır
açar internetten dersini öğrenir üniversiteye gidiyorsa gider.
okulda eğitim yapılabilen okul var yapılamayan okul var.
yapılamayan okulun sebebi belli öğrenci okumaya gelmiyor.
yapılan okulda da full üniversite sınavına yönelik oluyor.
üniversite sınavına yönelik olursa ben kendi çocuğuma yönelik planlama yaparım evde çok daha iyi öğrenir.
Doktor yetiştiriyoruz bebekleri öldürüyor kadınlara sapıklık yapıyor.
Mühendis yetiştiriyoruz yaptığı ev yıkılıyor.
Devlet bize diyecek ki sen mühendis doktor yetiştirme sen adam yetiştir sen insan yetiştir Allah tan korkan evlatlar yetiştir ne meslek yaparlarsa çöpçü bile olsalar dua alırlar demesi iktiza ediyor.