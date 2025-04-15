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15 Nisan 2025 23:31
Halkın Öğretmene Bakış Açısı

Atama haberinin başlığının altındaki yorumları görünce şok oldum. Arkadaşlar kim getirdi bu mesleği bu hale ? Önceden öğretmenin karşısınds elpençe divan durulurdu, ne oldu, ne değişti ? Ne yapabiliriz biz ?


berkaydal
Şube Müdürü
16 Nisan 2025 00:26

Hiç umrumda değil.

İstedikleri gibi baksınlar.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
16 Nisan 2025 05:59
ne zaman el pençe divan durulurmuş acaba merak ettim. eski türk filmlerini falan izlerlen hep öğretmene bir alay bir acıma anlatılır. mesela tahmetli kemal sunal'ın öğretmen filmi. eskiden öğrermen karşısında el pençe duran sadece öğrencilerdi. o da korkudan. şimdi artık o da yok.

ingilizceci78
Aday Memur
16 Nisan 2025 07:48

zaman aynı zaman değil toplum aynı toplum değil okul aynı okul değil eğitim aynı eğitim değil.

bir diğer husus ise türkiyede toplam çalışan sayısı 15 milyon. bu 15 milyonun 1 milyon 100 binden fazlası devlette çalışan öğretmen. bu kadar büyük bir grubun içinde her türlü adam olur. örnek vermeyeceğim sosyal medyada var. bunun da etkisi var tabi.

ama bence esas sıkıntı okulun değeri olmayınca öğretmenin de olmaz. artık okulun ne para kazanmak ile ne dünyasını kurtarmak ile ne ahiretini kurtarmak ile alakası YOK.

eğer çocuğumu özel okula yollayamayacaksam açık liseye gitsin ne okuldaki kekolarla beraber olur ne serseriler ona bulaşır

açar internetten dersini öğrenir üniversiteye gidiyorsa gider.

okulda eğitim yapılabilen okul var yapılamayan okul var.

yapılamayan okulun sebebi belli öğrenci okumaya gelmiyor.

yapılan okulda da full üniversite sınavına yönelik oluyor.

üniversite sınavına yönelik olursa ben kendi çocuğuma yönelik planlama yaparım evde çok daha iyi öğrenir.

Doktor yetiştiriyoruz bebekleri öldürüyor kadınlara sapıklık yapıyor.

Mühendis yetiştiriyoruz yaptığı ev yıkılıyor.

Devlet bize diyecek ki sen mühendis doktor yetiştirme sen adam yetiştir sen insan yetiştir Allah tan korkan evlatlar yetiştir ne meslek yaparlarsa çöpçü bile olsalar dua alırlar demesi iktiza ediyor.


yas1978
Memur
16 Nisan 2025 09:06

seçimlerde oy verdikleriniz getirdi bu duruma halktan önce öğretmen düşmanı arıyorsanız başınızdakine bakın görürsünüz...


Soner Eraslan
Aday Memur
16 Nisan 2025 09:08
hocam suçu toplumda arayalım diyorsun yani ?
ingilizceci78, 4 saat önce

zaman aynı zaman değil toplum aynı toplum değil okul aynı okul değil eğitim aynı eğitim değil.

bir diğer husus ise türkiyede toplam çalışan sayısı 15 milyon. bu 15 milyonun 1 milyon 100 binden fazlası devlette çalışan öğretmen. bu kadar büyük bir grubun içinde her türlü adam olur. örnek vermeyeceğim sosyal medyada var. bunun da etkisi var tabi.

ama bence esas sıkıntı okulun değeri olmayınca öğretmenin de olmaz. artık okulun ne para kazanmak ile ne dünyasını kurtarmak ile ne ahiretini kurtarmak ile alakası YOK.

eğer çocuğumu özel okula yollayamayacaksam açık liseye gitsin ne okuldaki kekolarla beraber olur ne serseriler ona bulaşır

açar internetten dersini öğrenir üniversiteye gidiyorsa gider.

okulda eğitim yapılabilen okul var yapılamayan okul var.

yapılamayan okulun sebebi belli öğrenci okumaya gelmiyor.

yapılan okulda da full üniversite sınavına yönelik oluyor.

üniversite sınavına yönelik olursa ben kendi çocuğuma yönelik planlama yaparım evde çok daha iyi öğrenir.

Doktor yetiştiriyoruz bebekleri öldürüyor kadınlara sapıklık yapıyor.

Mühendis yetiştiriyoruz yaptığı ev yıkılıyor.

Devlet bize diyecek ki sen mühendis doktor yetiştirme sen adam yetiştir sen insan yetiştir Allah tan korkan evlatlar yetiştir ne meslek yaparlarsa çöpçü bile olsalar dua alırlar demesi iktiza ediyor.


m.r_f
Şef
16 Nisan 2025 09:09

Yanılıyorsunuz beyim, yok yok o iş öyle değil. Yani değil di... Ben öğrenciyken (takriben bi 20-25 yıl önce) eve öğretmenden dayak yiyip gelsek bir de babamız döverdi, "ne halt ettin okulda" diye. Öğretmen karşısında şapka çıkarılır, düğme iliklenirdi.

şaşkın tarihçi, 6 saat önce
ne zaman el pençe divan durulurmuş acaba merak ettim. eski türk filmlerini falan izlerlen hep öğretmene bir alay bir acıma anlatılır. mesela tahmetli kemal sunal'ın öğretmen filmi. eskiden öğrermen karşısında el pençe duran sadece öğrencilerdi. o da korkudan. şimdi artık o da yok.

Soner Eraslan
Aday Memur
16 Nisan 2025 09:09
kesinlikle katılıyorum buna.
m.r_f, 3 saat önce

Yanılıyorsunuz beyim, yok yok o iş öyle değil. Yani değil di... Ben öğrenciyken (takriben bi 20-25 yıl önce) eve öğretmenden dayak yiyip gelsek bir de babamız döverdi, "ne halt ettin okulda" diye. Öğretmen karşısında şapka çıkarılır, düğme iliklenirdi.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 09:10

Hocam,

Bizim yetiştirdiğimiz için olmuyor. Bize yetiştirtmedikleri için oluyor.

Hatasız değiliz belki ama her sorumluluğu üzerimize atıyorlar bunu kabul ediyoruz. Sorumluluk duygumuz yüksek olabilir ve buna uygun davranabiliriz. Fakat esas sorumluları veli toplantılarında, sınıflarda söylememiz lazım. Biz kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz.

Senin sınıfta yaşlılara yer vermeyi öğrettiğin çocuğa annesi 80 yaşlarındakine yer verdiği için annesi tarafından otobüsün içinde "enayi, salak mısın sen" diye avaz avaz bağırıyorsa, televizyona çıkanlar ve model gösterilenler ayak üstü kırk tane yalan söylüyorsa vs. vs.

Ha derseniz ki bunlar bizden biliniyor... Açık açık sorumluları söylemek lazım.

Söylüyor muyum, evet.

Alanım ve mesleğim ile ilgili hadsiz yorum yapılırsa veli toplantısı da olsa 'hiç hoşlanmasam da' bu alanın uzmanı benim diyorum. Eğer alanınızda ve mesleğinizde iyi olduğunuz genel kabul görmüşse zaten kimse sesini çıkarmaz.

Sorumluluğun başta çocuklarda sonra anne babada sonra okulda olduğunu belirtiyorum.

Çocukların yanında yalan söyleyerek çocuklara yalan söylenmemesi gerektiğini vurguluyorum.

Öğrencileri değerlendirirken bir puan bile haksızlık olmamasına gayret gösteriyor, idarenin ve başkalarının müdahalesinin önünü baştan kesiyorum.

Veli toplantılarını not söyleyip hesap verme yeri olarak değil veli eğitim semineri gibi kullanıyorum... Uzar gider.

Not: Velilerin de çocuk yetiştirmede aciz kaldıklarını kendi ağızlarından duyuyoruz.

ingilizceci78, 4 saat önce

zaman aynı zaman değil toplum aynı toplum değil okul aynı okul değil eğitim aynı eğitim değil.

bir diğer husus ise türkiyede toplam çalışan sayısı 15 milyon. bu 15 milyonun 1 milyon 100 binden fazlası devlette çalışan öğretmen. bu kadar büyük bir grubun içinde her türlü adam olur. örnek vermeyeceğim sosyal medyada var. bunun da etkisi var tabi.

ama bence esas sıkıntı okulun değeri olmayınca öğretmenin de olmaz. artık okulun ne para kazanmak ile ne dünyasını kurtarmak ile ne ahiretini kurtarmak ile alakası YOK.

eğer çocuğumu özel okula yollayamayacaksam açık liseye gitsin ne okuldaki kekolarla beraber olur ne serseriler ona bulaşır

açar internetten dersini öğrenir üniversiteye gidiyorsa gider.

okulda eğitim yapılabilen okul var yapılamayan okul var.

yapılamayan okulun sebebi belli öğrenci okumaya gelmiyor.

yapılan okulda da full üniversite sınavına yönelik oluyor.

üniversite sınavına yönelik olursa ben kendi çocuğuma yönelik planlama yaparım evde çok daha iyi öğrenir.

Doktor yetiştiriyoruz bebekleri öldürüyor kadınlara sapıklık yapıyor.

Mühendis yetiştiriyoruz yaptığı ev yıkılıyor.

Devlet bize diyecek ki sen mühendis doktor yetiştirme sen adam yetiştir sen insan yetiştir Allah tan korkan evlatlar yetiştir ne meslek yaparlarsa çöpçü bile olsalar dua alırlar demesi iktiza ediyor.


Yondaimeminato
Daire Başkanı
16 Nisan 2025 09:29

Toplumun büyük bir kısmı yozlaşmış. Bu yozlaşmışlığı da alttan gelen çocuklarına empoze ediyorlar . Sirkülasyonu durdurmak başlı başına öğretmenin üstesinden geleceği bir şey değil. Haliyle bu cenk esnasında '' TARAF OLMAYAN BERTARAF OLUR '' mantığıyla kaybettiğimiz meslektaşlarımız da oluyor. Zaten öğretmenliğin pek ağırlığı kalmadı haliyle yapacak bir şey de kalmadı.


Denizoztekin
Aday Memur
16 Nisan 2025 10:23

3 milyon kadrolu memur var 1 milyonu öğretmen şaka gibi ülkeyiz

ingilizceci78, 4 saat önce

zaman aynı zaman değil toplum aynı toplum değil okul aynı okul değil eğitim aynı eğitim değil.

bir diğer husus ise türkiyede toplam çalışan sayısı 15 milyon. bu 15 milyonun 1 milyon 100 binden fazlası devlette çalışan öğretmen. bu kadar büyük bir grubun içinde her türlü adam olur. örnek vermeyeceğim sosyal medyada var. bunun da etkisi var tabi.

ama bence esas sıkıntı okulun değeri olmayınca öğretmenin de olmaz. artık okulun ne para kazanmak ile ne dünyasını kurtarmak ile ne ahiretini kurtarmak ile alakası YOK.

eğer çocuğumu özel okula yollayamayacaksam açık liseye gitsin ne okuldaki kekolarla beraber olur ne serseriler ona bulaşır

açar internetten dersini öğrenir üniversiteye gidiyorsa gider.

okulda eğitim yapılabilen okul var yapılamayan okul var.

yapılamayan okulun sebebi belli öğrenci okumaya gelmiyor.

yapılan okulda da full üniversite sınavına yönelik oluyor.

üniversite sınavına yönelik olursa ben kendi çocuğuma yönelik planlama yaparım evde çok daha iyi öğrenir.

Doktor yetiştiriyoruz bebekleri öldürüyor kadınlara sapıklık yapıyor.

Mühendis yetiştiriyoruz yaptığı ev yıkılıyor.

Devlet bize diyecek ki sen mühendis doktor yetiştirme sen adam yetiştir sen insan yetiştir Allah tan korkan evlatlar yetiştir ne meslek yaparlarsa çöpçü bile olsalar dua alırlar demesi iktiza ediyor.


berkaydal
Şube Müdürü
16 Nisan 2025 10:31

Neredeyse 5,5 milyon memur var. 3 eskidendi.

Denizoztekin, 2 saat önce

3 milyon kadrolu memur var 1 milyonu öğretmen şaka gibi ülkeyiz


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 10:42

Rakamalar önceki mesajda düzeltilmiş.

Bizim meslekte atama öğrenci sayısına ve ihtiyaca göre oluyor. Maliye vd. sayımıza bakıp değerlendirme yapıyor. Sayı ve ihtiyacı belirleyen biz değiliz. Bazıları zam zamanı ama bizim sayımız diye algıya kanıyor.

Sınıf mevcutlarına (sınıflarımız kalabalık) ve eğitim öğretim tekniklerine (sınıf mevcutlarının bir seviyede olması gerek) baktığımız zaman sayımız ortalamanın altında diyebiliriz.

Denizoztekin, 2 saat önce

3 milyon kadrolu memur var 1 milyonu öğretmen şaka gibi ülkeyiz


Fg1678
Aday Memur
16 Nisan 2025 10:50

iyi bırseymıydı dayak atması aılenın hesap sormaması! hayatımızı mahvettı bu ögretmenler gecmıste kım ögretmenını sevıyor kı acımasız ınsanlar ıle doluydu aılelerde vermıstı ellerıne yapmadıkları kalmıyordu. kusura bakmayın ama şimdi herkesın evladına sahıp çıkması ve bu durumda artık öğretmenlerın haddını bılmesı ne guzel.

m.r_f, 3 saat önce

Yanılıyorsunuz beyim, yok yok o iş öyle değil. Yani değil di... Ben öğrenciyken (takriben bi 20-25 yıl önce) eve öğretmenden dayak yiyip gelsek bir de babamız döverdi, "ne halt ettin okulda" diye. Öğretmen karşısında şapka çıkarılır, düğme iliklenirdi.


m.r_f
Şef
16 Nisan 2025 10:58

Şahsi fikrimdir, evet bazen gerçekten iyiydi dayak atmaları. Bazen haksızlık olurdu, bazen aşırıya giderdi ama disiplin için faydalıydı. Aileler artık zaten disipline edemiyor çocukları, okullarda da bir korku yok. Korkuyu açmak istiyorum burada; ceza korkusu yok, sınıfta kalırım korkusu yok, öğretmen korkusu yok, eğitim hayatım biter korkusu yok. Yok oğlu yok. Bu kadar yok arasında disiplin nasıl olsun? Eğitim öğretim nasıl olsun?

Belki bu gözlemim objektiflikten ve rasyonaliteden çok uzak ama şunu söyleyeyim; doğu ve güneydoğuda eğitime verilen, okula verilen önem çok daha fazla. Çünkü öğrencilerin başka çaresi yok, ya aç kalacaklar ya eğitim görüp başlarını kurtaracaklar. Batıda ne yazık ki bu motivasyon yok. Geçen bizim oğlanın devamsızlıkları özürlüye aldırmaya gittim, sınıf tekrarı sınırında. "Sınıfta kalırsam okulu bırakırım" diyor. Biz bunu söylemeyi bırak, düşünemezdik bile.

Fg1678, 1 saat önce

iyi bırseymıydı dayak atması aılenın hesap sormaması! hayatımızı mahvettı bu ögretmenler gecmıste kım ögretmenını sevıyor kı acımasız ınsanlar ıle doluydu aılelerde vermıstı ellerıne yapmadıkları kalmıyordu. kusura bakmayın ama şimdi herkesın evladına sahıp çıkması ve bu durumda artık öğretmenlerın haddını bılmesı ne guzel.


berkaydal
Şube Müdürü
16 Nisan 2025 11:03

Dövdün mü öyle deyince?

m.r_f, 1 saat önce

Şahsi fikrimdir, evet bazen gerçekten iyiydi dayak atmaları. Bazen haksızlık olurdu, bazen aşırıya giderdi ama disiplin için faydalıydı. Aileler artık zaten disipline edemiyor çocukları, okullarda da bir korku yok. Korkuyu açmak istiyorum burada; ceza korkusu yok, sınıfta kalırım korkusu yok, öğretmen korkusu yok, eğitim hayatım biter korkusu yok. Yok oğlu yok. Bu kadar yok arasında disiplin nasıl olsun? Eğitim öğretim nasıl olsun?

Belki bu gözlemim objektiflikten ve rasyonaliteden çok uzak ama şunu söyleyeyim; doğu ve güneydoğuda eğitime verilen, okula verilen önem çok daha fazla. Çünkü öğrencilerin başka çaresi yok, ya aç kalacaklar ya eğitim görüp başlarını kurtaracaklar. Batıda ne yazık ki bu motivasyon yok. Geçen bizim oğlanın devamsızlıkları özürlüye aldırmaya gittim, sınıf tekrarı sınırında. "Sınıfta kalırsam okulu bırakırım" diyor. Biz bunu söylemeyi bırak, düşünemezdik bile.


Yondaimeminato
Daire Başkanı
16 Nisan 2025 11:05

Doğuda çalışıyorum. Maalesef bizim burada da durumlar iç açısı değil. Allah tüm öğretmenlere sabır versin.

m.r_f, 1 saat önce

Şahsi fikrimdir, evet bazen gerçekten iyiydi dayak atmaları. Bazen haksızlık olurdu, bazen aşırıya giderdi ama disiplin için faydalıydı. Aileler artık zaten disipline edemiyor çocukları, okullarda da bir korku yok. Korkuyu açmak istiyorum burada; ceza korkusu yok, sınıfta kalırım korkusu yok, öğretmen korkusu yok, eğitim hayatım biter korkusu yok. Yok oğlu yok. Bu kadar yok arasında disiplin nasıl olsun? Eğitim öğretim nasıl olsun?

Belki bu gözlemim objektiflikten ve rasyonaliteden çok uzak ama şunu söyleyeyim; doğu ve güneydoğuda eğitime verilen, okula verilen önem çok daha fazla. Çünkü öğrencilerin başka çaresi yok, ya aç kalacaklar ya eğitim görüp başlarını kurtaracaklar. Batıda ne yazık ki bu motivasyon yok. Geçen bizim oğlanın devamsızlıkları özürlüye aldırmaya gittim, sınıf tekrarı sınırında. "Sınıfta kalırsam okulu bırakırım" diyor. Biz bunu söylemeyi bırak, düşünemezdik bile.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 11:17

Bu kadar büyük sayıya rağmen haklarını koruyamayan aynı özlük haklarını için ortak mücadele edilemeyen ve bunun oluşmaması için çalışanların algısını kabullenen bir grup.

Burada bile (çalıştığım okullarda da) farklı dünya görüşünden olup eğitim öğretim konusunda, mevzuatla alakalı meselelerde, hak meselesinde fikirlerimizin uyuştuğumuz arkadaşları görebiliyorum. Bazıları da aynı sorundan mustarip fakat kendini aşmakta zorlanıyor. En azından hak ve hukuku oturtmak, haksızlığa karşı durmak noktasında birleşebilsek birçok sorun aşılabilir ama bu olgunluk toptan darbe yemeden çok zor görülüyor.

Bireysel olsa da ilkelerden vazgeçmemeliyiz herhalde.

berkaydal, 2 saat önce

Neredeyse 5,5 milyon memur var. 3 eskidendi.


berkaydal
Şube Müdürü
16 Nisan 2025 11:21

Yazacak çok şey var da bazı kesimlere hak ettiği sıfatları söylemekten uzak durmaya çalışıyorum. Yoksa özellikle öğretmenler çok büyük hayal kırıklığı. Bırakın hak aramayı daha şurada bile basit bir konuda konunun ne olduğunu tam olarak anlamıyor. En olmayacak cevapları, en olmayacak şekilde savunuyorlar. Dolayısı ile öğretmenlerle ilgili beklentim sorun aşmaları değil sorun çıkarmamaları artık.

atahoca, 59 dk. önce

Bu kadar büyük sayıya rağmen haklarını koruyamayan aynı özlük haklarını için ortak mücadele edilemeyen ve bunun oluşmaması için çalışanların algısını kabullenen bir grup.

Burada bile (çalıştığım okullarda da) farklı dünya görüşünden olup eğitim öğretim konusunda, mevzuatla alakalı meselelerde, hak meselesinde fikirlerimizin uyuştuğumuz arkadaşları görebiliyorum. Bazıları da aynı sorundan mustarip fakat kendini aşmakta zorlanıyor. En azından hak ve hukuku oturtmak, haksızlığa karşı durmak noktasında birleşebilsek birçok sorun aşılabilir ama bu olgunluk toptan darbe yemeden çok zor görülüyor.

Bireysel olsa da ilkelerden vazgeçmemeliyiz herhalde.


Soner Eraslan
Aday Memur
16 Nisan 2025 11:54
bunu kim olarak söylüyorsunuz peki, öğretmenmisiniz siz de ?
berkaydal, 55 dk. önce

Yazacak çok şey var da bazı kesimlere hak ettiği sıfatları söylemekten uzak durmaya çalışıyorum. Yoksa özellikle öğretmenler çok büyük hayal kırıklığı. Bırakın hak aramayı daha şurada bile basit bir konuda konunun ne olduğunu tam olarak anlamıyor. En olmayacak cevapları, en olmayacak şekilde savunuyorlar. Dolayısı ile öğretmenlerle ilgili beklentim sorun aşmaları değil sorun çıkarmamaları artık.


Denizoztekin
Aday Memur
16 Nisan 2025 12:01

Yanlış biliyosun. 3 milyon memur, 2 milyon işçi var. Hepsi memur değil sallama

berkaydal, 2 saat önce

Neredeyse 5,5 milyon memur var. 3 eskidendi.

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