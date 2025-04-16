KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


16 Nisan 2025 00:46
Esnek düz tabanlık ve Pomem

Merhaba esnek düz tabanım ve pomem denemek istiyorum ön sağlıkta ayagımıza nasıl esnek düz taban tanısı konuluyor neler yaptırıyorlar derecesi esnekte kaç olmalı ve kesin olarak ayak rongeni çektiriyormuyuz

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