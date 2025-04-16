Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Nisan 2025 00:58
ek karar vasilik
vasimin olduğu ile tayin isteyebilir miyim ek karar dilekçesi verdik olumlu olur mu

Çok Yazılan Konular

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirDilekçenin Bakanlığa Gönderilmemesi Hk.Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Havuz tayini3+1 eş durumu neden sadece Adalet Bakanlığında uygulanıyor ?Adalet hizmetleri sınıfı?Adalet Personelinin Geçim SavaşıAydın Çine cezaeviGörevde yükselme ve maaş hacziİkm yivli av tüfeği alabilir mi

Sözlük

deney 1 ne var ki 1 Hayatından şekeri çıkarmak 1 f16 gökçen 1 itiraf 1 arcturus 1 sutaşı 1 masumlar apartmanı 1 süslü laflar kullanmak 2 karagümrük yanıyor 1

Son Haberler

Memur uzun süreli hastalık halinde nasıl izin kullanır?Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!16 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıSırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıİki yılda şifa kapısı oldu: 2 milyon 530 bin muayene

Editörün Seçimi

Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?