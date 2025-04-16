Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Nisan 2025 01:22
İSTİFA - ZORUNLU SÜREDE EMEKLİLİK - İKRAMİYE - POLSAN

HERKESE MRB. 2019 GİRİŞLİYİM. HİZMET BİRLEŞTİRME YAPTIM. PBS DE 2034 ZORUNLU HİZMET SÜREMİN BİTTİĞİNİ GÖSTERİYOR. GEÇMİŞ SGK GİRİŞİM 2008 NİSANDA BAŞLIYOR..

ŞİMDİ 2029 DA İSTİFA EDERSEM (10 YIL DOLUNCA),

2034 DE ZORUNLU HİZMET BİTİNCE BIRAKIRSAM,

İKRAMİYE -POLSAN-EMEKLİLİK MAAŞ YAŞI NE OLACAK ?

BİLGİLİ ABİLERİMİN YORUMLARINI BEKLİYORUM.TEŞEKKÜRLER.

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