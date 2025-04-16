Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Nisan 2025 01:59
Nöbet ertesi izin ve eksi(-) mesai durumu

Merhabalar;

Ben özel bir hastanede lab.tek. olarak çalışıyorum. Hastanemizde mesai saatleri ile alakalı bazı sıkıntılarım var. Örnek vererek anlatmak istiyorum ben salı günü nöbetciyim diyelim akşam 18.00 da geldim. Çarşamba sabah 08.00 da çıktım bu benim haftalık çalışmama mesai saati olarak eksi(-) 6 saat olarak işleniyor gerekçede 2 günün toplam mesaisi 10'ar saaten 20 saat nöbetimin süresi 14 saat yani 6 saat eksik çalıştın diyorlar ben o nöbeti babamın hayrına tutmuyorum aynı zamanda nöbetten çıktığım zaman nöbet istirahatli olamam gerekmiyormu aynı şey pazar günündede oluyor pazar günü 24 saat çalışıyorum pazartesi gelmedin işe hop artı(+) 24 saat mesai yerine 14 saat oluyor bu konuda bilgi ve birikimlerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Bir meselede şudurki denkeştirme diye mevzu çıkardılar biz nöbetlerin parasını almama konusunda anlaştık ancak eskiden 1.5 katı fazla mesai işleniyordu şimdi 1e1 buda yasalmıdır şimdiden çok teşekkkürler.

Çok Yazılan Konular

5510 Sayılı Kanuna Tabi 2008 Sonrası MemurlarTayinler Hakkında Net Bilgisi Olan Cevaplayabilir mi ?Büro personeli ek ödeme hakkındaİlici tayinEş DurumuÖzel Sektör Eş Tayini Genel BilgilendirmeASM GeçişAile Sağlığı MerkeziEngelli Mazeret Tayininde Gerekçe Şart mı?Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışma İzni

Sözlük

rigel 1 kadran 1 spica 1 arcturus 1 deney 1 itiraf 1 ne var ki 1 Bugün olanlar 1 pandora 1 masumlar apartmanı 1

Son Haberler

Memur uzun süreli hastalık halinde nasıl izin kullanır?Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!16 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıSırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıİki yılda şifa kapısı oldu: 2 milyon 530 bin muayene

Editörün Seçimi

Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?