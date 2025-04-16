Nöbet ertesi izin ve eksi(-) mesai durumu

Merhabalar;

Ben özel bir hastanede lab.tek. olarak çalışıyorum. Hastanemizde mesai saatleri ile alakalı bazı sıkıntılarım var. Örnek vererek anlatmak istiyorum ben salı günü nöbetciyim diyelim akşam 18.00 da geldim. Çarşamba sabah 08.00 da çıktım bu benim haftalık çalışmama mesai saati olarak eksi(-) 6 saat olarak işleniyor gerekçede 2 günün toplam mesaisi 10'ar saaten 20 saat nöbetimin süresi 14 saat yani 6 saat eksik çalıştın diyorlar ben o nöbeti babamın hayrına tutmuyorum aynı zamanda nöbetten çıktığım zaman nöbet istirahatli olamam gerekmiyormu aynı şey pazar günündede oluyor pazar günü 24 saat çalışıyorum pazartesi gelmedin işe hop artı(+) 24 saat mesai yerine 14 saat oluyor bu konuda bilgi ve birikimlerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Bir meselede şudurki denkeştirme diye mevzu çıkardılar biz nöbetlerin parasını almama konusunda anlaştık ancak eskiden 1.5 katı fazla mesai işleniyordu şimdi 1e1 buda yasalmıdır şimdiden çok teşekkkürler.