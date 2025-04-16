Soruşturma tehdidi ile okulda yönetmelik dışında işlere zorlanma

Kıymetli meslektaşlarım bir Anadolu lisesinde branş öğretmeniyim. Okul müdürü kural yönetmelik vb dinlemeden bazı işleri yanlış yapıyor, okulda disiplin problemleri de fazla. Sanıyorum sorun olması durumunda güvendiği birileri var ki suç dahi işleyebiliyor.

Sene başı kurul toplantısında üç öğretmen okul servisleri denetleme komisyonu üyesi yapılmış, biri de benim. Toplantıya katılmadığım için(raporluydum) haberim yoktu. okullar açıldıktan 3 ay sonra sözlü olarak sen servislerle ilgili komisyondasın dediler. Servisleri denetlemek üzere yönetmelik ve teknik şartname maddelerine göre düzenlenmiş üç sayfalık bir denetleme formu verdiler. Bu formda şoför yeterlilikleri, aile hekimi raporu, ehliyet, psikoteknik raporları, sabıka belgesi, araçların muayene ve bakımlarına dair evraklar vb. çok sayıda evrak ve durumun denetlenmesi isteniyor. Okul servisleri yönetmeliğini incelediğimde bu tarz bir denetimin öğretmenin yetki ve bilgisini aşan durum olduğuna kanaat getirdim. Yönetmelikte ayrıca okul servislerini denetleme komisyonu servisleri denetler ve bu komisyon valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulur yazıyor. Ayrıca bu komisyon emniyet, belediye, milli eğitim ve diğer kurumlardan temsilcilerden oluşur yazıyor. Yani öğretmeni aşan bir durum var, denetimi istenen evraklar ve durumlar teknik şartname ve yönetmelik maddeleri verilmiş ki bunlara öğretmenin ulaşması imkansız.

Ben okuldan bu evrakları talep ettim, sadece şoförlerin ehliyet ve sabıka belgeleri var. Bazı şoförlerin yönetmelikte belirtilen ehliyete sahip olmadığını gördüm. Rapor, psikoteknik rapor, araç özellikleri vb çok şey yönetmeliğe uymuyor. Ayrıca okul müdürü kendi ailesinden birini de servise şoför olarak koymuş ve bunun ehliyeti de yeterli değil yönetmeliğe göre. Evrak eksikliğinden daha kötüsü ehliyeti uymayan şoförler var. Açıkça suç işleniyor yani.

Soruşturma ile tehdit ediyor. Bu durumda neler yapılabilir?