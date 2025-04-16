Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2025 09:42
Soruşturma tehdidi ile okulda yönetmelik dışında işlere zorlanma

Kıymetli meslektaşlarım bir Anadolu lisesinde branş öğretmeniyim. Okul müdürü kural yönetmelik vb dinlemeden bazı işleri yanlış yapıyor, okulda disiplin problemleri de fazla. Sanıyorum sorun olması durumunda güvendiği birileri var ki suç dahi işleyebiliyor.

Sene başı kurul toplantısında üç öğretmen okul servisleri denetleme komisyonu üyesi yapılmış, biri de benim. Toplantıya katılmadığım için(raporluydum) haberim yoktu. okullar açıldıktan 3 ay sonra sözlü olarak sen servislerle ilgili komisyondasın dediler. Servisleri denetlemek üzere yönetmelik ve teknik şartname maddelerine göre düzenlenmiş üç sayfalık bir denetleme formu verdiler. Bu formda şoför yeterlilikleri, aile hekimi raporu, ehliyet, psikoteknik raporları, sabıka belgesi, araçların muayene ve bakımlarına dair evraklar vb. çok sayıda evrak ve durumun denetlenmesi isteniyor. Okul servisleri yönetmeliğini incelediğimde bu tarz bir denetimin öğretmenin yetki ve bilgisini aşan durum olduğuna kanaat getirdim. Yönetmelikte ayrıca okul servislerini denetleme komisyonu servisleri denetler ve bu komisyon valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulur yazıyor. Ayrıca bu komisyon emniyet, belediye, milli eğitim ve diğer kurumlardan temsilcilerden oluşur yazıyor. Yani öğretmeni aşan bir durum var, denetimi istenen evraklar ve durumlar teknik şartname ve yönetmelik maddeleri verilmiş ki bunlara öğretmenin ulaşması imkansız.

Ben okuldan bu evrakları talep ettim, sadece şoförlerin ehliyet ve sabıka belgeleri var. Bazı şoförlerin yönetmelikte belirtilen ehliyete sahip olmadığını gördüm. Rapor, psikoteknik rapor, araç özellikleri vb çok şey yönetmeliğe uymuyor. Ayrıca okul müdürü kendi ailesinden birini de servise şoför olarak koymuş ve bunun ehliyeti de yeterli değil yönetmeliğe göre. Evrak eksikliğinden daha kötüsü ehliyeti uymayan şoförler var. Açıkça suç işleniyor yani.

Soruşturma ile tehdit ediyor. Bu durumda neler yapılabilir?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 10:03

Hocam,

Yönetmelikte ne yazıyorsa denetlemeyi o şekilde yapın. Yalnız kanaatinize göre değil ne yazıyorsa ona göre yapınız. İmza attığınız her şeyden sorumlusunuz. Maalesef komisyonlardan epey bir kısmı yetki ve bilgilerimizin çok üstünde. Öğretmenin burada görevi sadece raporlama. Kolluk gücü değilsiniz. Sizin raporlarınız herhalde sonra denetleniyor.

İdare doğru yazmanızdan rahatsız olurlarsa sizi o görevden alır, başkasını koyar. Proje okuluysanız belki süreniz dolunca (açık ve objektif kriterler konulmazsa) çalışama süreniz uzatılmaz. Burada da isyan tonuyla değil hassasiyet tonuyla idareye görevin değiştirilmesini güzelce ifade ederseniz belki sorun yaşamazsınız. Yaşayacaksa da yaşansın.


berkaydal
Şube Müdürü
16 Nisan 2025 10:21

Bu kadar olumsuzlukla ihaleyi nasıl almışlar?

Komisyonu kurun. Okul idaresine dilekçe yazın. Şu saatte denetim yapılacak diye. Şoförlerden evrakları isteyin. Gelen evrakları tutanak altına alın. Gelmeyenleri yine tutanakla bildirin. Sonrası sizi bağlamaz. Evrakları idareye verdikten sonra sizden çıkar.


Yondaimeminato
Daire Başkanı
16 Nisan 2025 11:12

Okul müdürü sizi gayrı resmi işlerde görevlendirdiyse ve suça göz yummanızı istiyorsa mesuliyet size aittir. Devletin dili resmiyettir,evraktır,kanundur. Size yazılı olarak tebliğ edilmeyen her iş ve işlem sizi ilgilendirir. Sendikanız varsa okula çağırın durumu izah edip hakkınızı arayın yoksa başınız ağrıyacak .


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 11:21

Hocam, yazılı da olsa kanunsuz emir dinlenmez, onu da ekleyelim.

Yondaimeminato, 1 saat önce

Okul müdürü sizi gayrı resmi işlerde görevlendirdiyse ve suça göz yummanızı istiyorsa mesuliyet size aittir. Devletin dili resmiyettir,evraktır,kanundur. Size yazılı olarak tebliğ edilmeyen her iş ve işlem sizi ilgilendirir. Sendikanız varsa okula çağırın durumu izah edip hakkınızı arayın yoksa başınız ağrıyacak .


Yondaimeminato
Daire Başkanı
16 Nisan 2025 11:27

Doğrudur sayın hocam , mevzu bahis konu kendisine yazılı olarak tebliğ edildiğinde elinde belge olur, üst makamlara bildirir, sorumluluğu üstünden atar. Şuan sözlü bir tebliğ olduğundan yaptığı tüm işlemler kendi sorumluluğunda. Kısa yazmak istediğimden arada önemli detaylar kaçabiliyor. Haklısınız.

atahoca, 55 dk. önce

Hocam, yazılı da olsa kanunsuz emir dinlenmez, onu da ekleyelim.


Yondaimeminato
Daire Başkanı
16 Nisan 2025 11:37

Şöyle de düşünüyorum. Okul müdürü gayrı resmi iş ve işlemler ile mevzu bahis suç için sene başından beri soruşturma ile tehdit ediyorsa aynı zamanda hocamız mobbinge de maruz kalıyordur. İspatı haline okul müdürü mutlaka ceza alacaktır.

''6/3/2025 tarihinde ?İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi? konulu 2025/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete?de yayımlanmıştır. İlgili Genelge uyarınca; işverenlerin, yönetici ve tüm çalışanların mobbing anlamına gelecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınması ve bu amaçla iş yerlerinde önleyici ve koruyucu politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte iş yerlerinde psikolojik tacize ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmesi ve bu türden iddiaların etkin ve ivedi araştırılmasında ve soruşturulmasında kişilerin özel hayatının gizliliği ile kurum ve kuruluşların itibar ve saygınlıklarına zarar verilmemesi için ise azami ihtimam gösterilmesi belirtilmektedir.

2025/3 sayılı Genelge?de işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi konusunda toplu iş sözleşmelerine ve toplu sözleşmelere önleyici ve koruyucu nitelikli hükümler eklenmesi hususuna da dikkat çekilmektedir. Ayrıca tüm bu süreçler boyunca ALO 170 hattında görevli psikologlar vasıtasıyla psikolojik tacize maruz kalan bireylere bilgilendirme, yardım ve destek sağlanmasına devam edilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

2025/3 sayılı Genelge ile ?Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu? tekrar teşekkül ettirilmiş ve TİHEK Kurul üyeleri arasında sayılmıştır. Ayrıca Genelge?de işyerinde psikolojik tacize maruz kalan çalışanların başvurularını Kurumumuza iletebileceği belirtilmektedir. Ayrımcılıkla ve işyerinde yıldırmayla mücadelede önemli görev ve yetkileri haiz olan Kurumumuz; mobbingin önlenmesi ve toplumun her kesiminde mobbing konusundaki farkındalığın artırılması için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, 2025/3 sayılı Genelge?nin konuyla ilgili sorunların çözümü noktasında önemli bir adım olacağına inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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