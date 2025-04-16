Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2025 11:11
Mazeret tayini /İl içi mazeret

İyi çalışmalar arkadaşlar, aralık ayı sonunda yazdığım mazeret dilekçesi ile Ankara'dan İzmir /Kemalpaşa 'ya geldim. Annem onkoloji hastası Çiğli'de yaşıyor, eşim de polis memuru ve mazeret ataması ile Çiğli'ye geldi. Anneme ben bakıyorum. Çiğli Kemalpaşa arası da malesef toplu taşıma ile çok uzak. Annemin rahatsızlığı okul çapında iki çocuğumun olması süreci daha zor kılıyor.

Ağustos ayında hem annemden hem de eşimden dolayı ilçe özrü tayini isteyeceğim. Şimdiki okulda üç yıl çalışma şartım var mı yoksa mazeret atamasında tayin isteyebilir miyim? Mazeret atama sürecinde mi şimdi mi durumu arz etmek için dilekçe vermeliyim?


bahçesaray
Şef
16 Nisan 2025 11:19

mazeret tayininde son okulda 3 yıl çalışma şartı yok


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 11:32

Eş durumu için mazeret ataması beklenir. Sağlık özrü durumunda eskinden mazeret için beklenilmiyordu, şimdi bilmiyorum. Doktorun raporunda bakıma muhtaç ifadesini belirtmesi gerekiyor, diye biliyorum. Özellikle onkoloji hastalarına bakacak anne, baba ve çocuk için bu mazeret kabul ediliyor.

Mesafe meselesini ise bilmiyorum.


Yondaimeminato
Daire Başkanı
16 Nisan 2025 11:59

Öncelikle Allah annenize tez zamanda şifa versin. iİller arası yer değiştirmede sağlık özrü için raporda yazılması gerekenler tek başına hayatını idame edemez veya başkasının bakımına muhtaçtır. Bir diğer şart ise üst yazıyla sağlık özrü istediğiniz devlet hastanesinden '' hastalığın ilimizde tedavisi yoktur '' yazısıdır.

Siz zaten bu süreci atlatmışsınız. Haliyle sağlık durumundan yer değiştirdiğiniz için il içi mazeret ile yer değişikliği yapamazsınız diye düşünüyorum yine de en sağlıklı bilgi için bulunduğunuz ilçe mem ile irtibata geçin . Aile birlikteliği içinse 3 yıl şartına takılmadan ağustos ayında mazeret atamasına başvurabilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun

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