Mazeret tayini /İl içi mazeret

İyi çalışmalar arkadaşlar, aralık ayı sonunda yazdığım mazeret dilekçesi ile Ankara'dan İzmir /Kemalpaşa 'ya geldim. Annem onkoloji hastası Çiğli'de yaşıyor, eşim de polis memuru ve mazeret ataması ile Çiğli'ye geldi. Anneme ben bakıyorum. Çiğli Kemalpaşa arası da malesef toplu taşıma ile çok uzak. Annemin rahatsızlığı okul çapında iki çocuğumun olması süreci daha zor kılıyor.

Ağustos ayında hem annemden hem de eşimden dolayı ilçe özrü tayini isteyeceğim. Şimdiki okulda üç yıl çalışma şartım var mı yoksa mazeret atamasında tayin isteyebilir miyim? Mazeret atama sürecinde mi şimdi mi durumu arz etmek için dilekçe vermeliyim?