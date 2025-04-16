KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


16 Nisan 2025 11:36
Yabancı Dil Tazminatı ne zaman sonlanır?

Merhaba arkadaşlar. 2015 yılı Eylül ayında yapılan YDS sınavından 86 puan alarak 2015 Ekim ayından itibaren B seviyesinden yabancı dil tazminatı almaya başladım. 5 yıl sonra C seviyesine düşerek tazminat almaya devam ettim. 2025 yılı Ocak ayında son kez dil tazminatım yatırıldı ve şubat ayıyla birlikte kesildi. Tazminat alma süresi yönetmelikte 5 yıl diye geçmektedir. Eylül 2025 ayında son kez almam gerekirken mutemetlik sene başında kesildiğini söyledi. Yapılan işlem doğru mudur yoksa son kez Eylül 2025'te mi almalıydım? Konu hakkında bilgisi olanlardan yardım bekliyorum.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

süslü laflar kullanmak 2 tatil dönüşü sendromu 1 masumlar apartmanı 1 ne var ki 1 itiraf 1 kadran 1 bavul 3 sutaşı 1 sondan başa ilerleyen filmler 1 arcturus 1

Son Haberler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandıEhliyet Sınavında Kameralı Kopya Düzenekle Suçüstü: 49 Yaşındaki Kadına DavaGaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 6 Kişi TutuklandıÇorum'da Sahte Kimlikli Kaçak YakalandıTrafik Kazalarını Azaltacak Yeni Cezalar TBMM Gündeminde

Editörün Seçimi

Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?