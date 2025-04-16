Yabancı Dil Tazminatı ne zaman sonlanır?

Merhaba arkadaşlar. 2015 yılı Eylül ayında yapılan YDS sınavından 86 puan alarak 2015 Ekim ayından itibaren B seviyesinden yabancı dil tazminatı almaya başladım. 5 yıl sonra C seviyesine düşerek tazminat almaya devam ettim. 2025 yılı Ocak ayında son kez dil tazminatım yatırıldı ve şubat ayıyla birlikte kesildi. Tazminat alma süresi yönetmelikte 5 yıl diye geçmektedir. Eylül 2025 ayında son kez almam gerekirken mutemetlik sene başında kesildiğini söyledi. Yapılan işlem doğru mudur yoksa son kez Eylül 2025'te mi almalıydım? Konu hakkında bilgisi olanlardan yardım bekliyorum.
Merhaba arkadaşlar. 2015 yılı Eylül ayında yapılan YDS sınavından 86 puan alarak 2015 Ekim ayından itibaren B seviyesinden yabancı dil tazminatı almaya başladım. 5 yıl sonra C seviyesine düşerek tazminat almaya devam ettim. 2025 yılı Ocak ayında son kez dil tazminatım yatırıldı ve şubat ayıyla birlikte kesildi. Tazminat alma süresi yönetmelikte 5 yıl diye geçmektedir. Eylül 2025 ayında son kez almam gerekirken mutemetlik sene başında kesildiğini söyledi. Yapılan işlem doğru mudur yoksa son kez Eylül 2025'te mi almalıydım? Konu hakkında bilgisi olanlardan yardım bekliyorum.