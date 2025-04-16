TCDD Kit 3 Yıl Yasağı Yardım

TCDD ye 2024/2 merkezi atamasıyla(önlisans) hat bakım onarım memuru olarak atandım şuan sözleşmeli memuruz iş başı yaptım,6 ay sonra asaletim tastiklenecek, şimdi memleketimde TEİAŞ'a işkur üzerinden daimi işçi tekniker alımı var.
Sormak istediğim bu kit kurumlarında ki 3 yıl bir yere geçememe olayı nasıl oluyor, memurdan memurami geçemiyoruz, açıktan alımlarla geçiş varmı, işkur üzerinden işçi alımlarına gecebilirmiyiz.Bilen varsa lütfen aydınlatsın.
TCDD ye 2024/2 merkezi atamasıyla(önlisans) hat bakım onarım memuru olarak atandım şuan sözleşmeli memuruz iş başı yaptım,6 ay sonra asaletim tastiklenecek, şimdi memleketimde TEİAŞ'a işkur üzerinden daimi işçi tekniker alımı var.
Sormak istediğim bu kit kurumlarında ki 3 yıl bir yere geçememe olayı nasıl oluyor, memurdan memurami geçemiyoruz, açıktan alımlarla geçiş varmı, işkur üzerinden işçi alımlarına gecebilirmiyiz.Bilen varsa lütfen aydınlatsın.