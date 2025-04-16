KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Nisan 2025 12:07
TCDD Kit 3 Yıl Yasağı Yardım

TCDD ye 2024/2 merkezi atamasıyla(önlisans) hat bakım onarım memuru olarak atandım şuan sözleşmeli memuruz iş başı yaptım,6 ay sonra asaletim tastiklenecek, şimdi memleketimde TEİAŞ'a işkur üzerinden daimi işçi tekniker alımı var.

Sormak istediğim bu kit kurumlarında ki 3 yıl bir yere geçememe olayı nasıl oluyor, memurdan memurami geçemiyoruz, açıktan alımlarla geçiş varmı, işkur üzerinden işçi alımlarına gecebilirmiyiz.Bilen varsa lütfen aydınlatsın.

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