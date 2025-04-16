Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Nisan 2025 12:34
İstifa

kadrolu tekniker istifa ederse ilk sozlesmeli alima basvurabilir mi?


sngr661
Aday Memur
16 Nisan 2025 13:52
istifa etmeden sözleşmeli alıma başvurup atanıp sonrasında istifa edebilirsiniz
Toplam 1 mesaj

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