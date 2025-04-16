Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Nisan 2025 12:50
İtfaiye eri maaşı
İtfaiye eri maaşı hakkında bilgisi olan varmı?

mratanamayan
Memur
16 Nisan 2025 14:16

ankara büyükşehir belediyesinde çalışan bir arkadaşım sosyal denge ve diğer tazminatlarla beraber 95 alıyorum demişti

Toplam 1 mesaj

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