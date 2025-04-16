KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


16 Nisan 2025 12:54
Muvazzaf astsubay sağlık aşamasından sonra komando kursu

Şimdi ben hava kuvvetleri muhabere sınıflarından birini istiyorum nasip oldu da kazandık diyelim. Bu sağlık aşamasını da geçtim. Bu aşamadan sonra eğitimde falan tekrardan sağlık ile alakalı bir süreç olacak mı? Bazıları eğitimde muhabere sınıfları komando kursuna girecek orada sağlık raporu alması lazım diyorlar. Doğru mu

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