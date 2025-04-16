Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Nisan 2025 13:34
Cuma günü Anayasa mahkemesine başvuracağım 2016 TİS ilave bir derece

Arkadaşlar Ankara Bim 3 İdare ilave bir derece başvuru kabul kararımı kaldırarak reddetti, bu hususta Anayasa mahkemesine bireysel başvuru için sürem Cuma günü doluyor, bu hususta bana başvurumu destekleyici olacak Özellikle farklı BİM'lerin kabul kararlarının Esaslarını buraya yorum olarak ya da mesaj olarak veyahut [email protected] adresine çok ivedi olarak göndermenizi istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirDilekçenin Bakanlığa Gönderilmemesi Hk.Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Adalet Personelinin Geçim SavaşıYazı işleri müdürü şikayetGörevde yükselme ve maaş hacziHavuz tayini3+1 eş durumu neden sadece Adalet Bakanlığında uygulanıyor ?İkm yivli av tüfeği alabilir miAydın Çine cezaevi

Sözlük

masumlar apartmanı 1 antalya 1 itiraf 1 kadran 1 arcturus 1 tatil dönüşü sendromu 1 sondan başa ilerleyen filmler 1 rigel 1 süslü laflar kullanmak 1 bavul 3

Son Haberler

Dışişleri'nden Yunanistan'ın ilan ettiği 'Deniz Mekansal Planlaması'na tepkiBeykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül, Başkan Köseler'i suçladıYÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike AltındaAltın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye ÇıktıTelevizyon Programında Şok İtiraf: Kayınvalide ve Damat Tutuklandı

Editörün Seçimi

Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?