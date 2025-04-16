KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Nisan 2025 14:44
Tübitak MAM Arge Teknisyenliği kadrosu

Merhaba. eşim dün 2025 kadrolarından iki tanesinde mülakata kalmaya hak kazandı. kendisi kimya teknolojisi önlisans mezunu ve arge teknisyenliğine başvurmuştu. mülakatta neler sorulabilir ve maaş seviyesi, yan hak olanakları nedir? açıklayabilecek var mı? gebzede bulunan Tübitak marmara araştırma merkezindeki kadrolar

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