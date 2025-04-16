Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Nisan 2025 15:31
Üniversite İdari Personeline Geliştirme Ödeneği Verilmesi Hk.

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na aşağıdaki ek

madde eklenmiştir.

"EK MADDE 5- 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili

afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı

ve memur (İdari Personel) sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunlann bölümlerinde

görevli öğretim elemanları ve memurlara; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge

toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı

sonucu bulunacak miktarın beş katma kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve

esaslar ile oran veya miktarlan, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar

ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir. Bu ödenek damga vergisi hariç

herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

DOĞAN BEKİN-İSTANBUL MİLLETVEKİLİ-YRP


muratitü
Aday Memur
16 Nisan 2025 15:55

yükseköğretim tazminatı tüm idari personelin hakkıdır.


arkeologmemur21
Aday Memur
16 Nisan 2025 19:25

Bu henüz yasalaşmadı, anladığım kadarıyla teklif değil mi?


bilgisayartekniker
Memur
16 Nisan 2025 20:19
evet kanun teklifi hocam
arkeologmemur21, Dün

Bu henüz yasalaşmadı, anladığım kadarıyla teklif değil mi?


crops35
Editor
17 Nisan 2025 10:09

EK MADDE 5- 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili

afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı

ve memur (İdari Personel) sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde

görevli öğretim elemanları ve memurlara; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge

toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı

sonucu bulunacak miktarın beş katma kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

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