Üniversite İdari Personeline Geliştirme Ödeneği Verilmesi Hk.

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
"EK MADDE 5- 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili
afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı
ve memur (İdari Personel) sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunlann bölümlerinde
görevli öğretim elemanları ve memurlara; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge
toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktarın beş katma kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.
Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve
esaslar ile oran veya miktarlan, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar
ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir. Bu ödenek damga vergisi hariç
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
DOĞAN BEKİN-İSTANBUL MİLLETVEKİLİ-YRP
YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
"EK MADDE 5- 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili
afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı
ve memur (İdari Personel) sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunlann bölümlerinde
görevli öğretim elemanları ve memurlara; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge
toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktarın beş katma kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.
Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve
esaslar ile oran veya miktarlan, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar
ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir. Bu ödenek damga vergisi hariç
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
DOĞAN BEKİN-İSTANBUL MİLLETVEKİLİ-YRP