Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Nisan 2025 15:53
Uzman ve Müfettişlerin İyileştirmesi Şu an Mecliste

Herkese hayırlı olsun


Defender0606
Aday Memur
16 Nisan 2025 15:57
umarım delinin biri kör kuyuya taş atmiyordur.
Toplam 1 mesaj

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