Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Nisan 2025 15:54
Özel Sektör Eş Durumu ve 720 Gün Sigorta

Selamlar,

Eşim psikolog, 2027 Ocak ayında kadroya geçecek, ben ise özel sektördeyim.

Birkaç soru sormak istiyorum araştırmalarım sonrası anladığım kadarıyla

1- Eşim kadroya geçmeden eş durumu veya normal tayin isteyemiyor ben özel sektörde olduğum için, doğru mu?

2- Eş durumu tayini için benim TAYİN İSTENECEK İLDE son 4 yıl 720 gün sigortalı olmam gerekiyor, farklı illerde toplam 720 geçersiz sayılıyor, doğru mu? (Homeoffice çalışıyorum)

3- Ben bu ilde Serbest meslek erbabı kaydı açıp 720 gün Bağ-kur yatırsam geçerli olur mu?

4-Tayin isterken ilçe fark ediyor mu yoksa il geneli istenebiliyor mu?

5- Geçmişe dönük SGK primi ödesem kabul olmuyor, çalışma günü isteniyor, doğru mu?

Şimdiden teşekkürler.

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