Özel Sektör Eş Durumu ve 720 Gün Sigorta

Selamlar,
Eşim psikolog, 2027 Ocak ayında kadroya geçecek, ben ise özel sektördeyim.
Birkaç soru sormak istiyorum araştırmalarım sonrası anladığım kadarıyla
1- Eşim kadroya geçmeden eş durumu veya normal tayin isteyemiyor ben özel sektörde olduğum için, doğru mu?
2- Eş durumu tayini için benim TAYİN İSTENECEK İLDE son 4 yıl 720 gün sigortalı olmam gerekiyor, farklı illerde toplam 720 geçersiz sayılıyor, doğru mu? (Homeoffice çalışıyorum)
3- Ben bu ilde Serbest meslek erbabı kaydı açıp 720 gün Bağ-kur yatırsam geçerli olur mu?
4-Tayin isterken ilçe fark ediyor mu yoksa il geneli istenebiliyor mu?
5- Geçmişe dönük SGK primi ödesem kabul olmuyor, çalışma günü isteniyor, doğru mu?
Şimdiden teşekkürler.
Selamlar,
Eşim psikolog, 2027 Ocak ayında kadroya geçecek, ben ise özel sektördeyim.
Birkaç soru sormak istiyorum araştırmalarım sonrası anladığım kadarıyla
1- Eşim kadroya geçmeden eş durumu veya normal tayin isteyemiyor ben özel sektörde olduğum için, doğru mu?
2- Eş durumu tayini için benim TAYİN İSTENECEK İLDE son 4 yıl 720 gün sigortalı olmam gerekiyor, farklı illerde toplam 720 geçersiz sayılıyor, doğru mu? (Homeoffice çalışıyorum)
3- Ben bu ilde Serbest meslek erbabı kaydı açıp 720 gün Bağ-kur yatırsam geçerli olur mu?
4-Tayin isterken ilçe fark ediyor mu yoksa il geneli istenebiliyor mu?
5- Geçmişe dönük SGK primi ödesem kabul olmuyor, çalışma günü isteniyor, doğru mu?
Şimdiden teşekkürler.