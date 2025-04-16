Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Nisan 2025 16:07
İstifa

bu bakanlık yiğit basan bakanlığı. 1 personelini daha kaybetti. bende istifa edenler kervanına katılıyorum. böyle devam etsin, yetişmiş, çalışan, özvirili personelini böyle haksızlığa, mobinge uğratarak harcamaya devam etmesin. yakında evrak kaydı yapacak elaman bile bulamayacaklar bu gidişle. niteliğin düşüklüğünü zaten söylemiyorum bile. hadi bana da eyvallah. kalanlara selam olsun.


MirzaAfşar
Şef
16 Nisan 2025 16:44

Öncelikle hakkınızda hayırlısını diliyorum, en yollar açılsın önünüze. Benzer süreci ilerde yaşama ihtimaline karşı;

İstifa dilekçenizi ibraz ettikten kaç gün sonra ilişik kesiliyor netleştiğinde yazar mısınız?


CakirBey0
Aday Memur
16 Nisan 2025 18:48
Bu bakanlıktan istifa ederseniz veya ihraç olursanız hiçbirşey kaybetmezsiniz. 10 15 az kazanır kafanız rahat olur. Cezai hukuki sorunluluklarınız ego abidesi amir derdiniz kalmaz
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