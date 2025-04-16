Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2025 16:11
Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.

Belletmenlikte verilen puanlar Danıştay tarafından durdurulmuştur diye bir yazı paylaşıldı puanlar iptal mi edilecek bilginiz var mıdır


Soner Eraslan
Aday Memur
16 Nisan 2025 16:37
11.03.2025 öncesi puanlar korunacak, sonrası iptal edilecrk yani 1 aylık puanlar sanırım iptal.

Englishteach58
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:33

Teşekkürler hocam , bundan sonra verilmeyecek yani doğru anlamışım değil mi?

Bazı yorumlarda erkek ve bayan belletmen puanları eşitlenecek demişlerdi

Soner Eraslan, Dün
11.03.2025 öncesi puanlar korunacak, sonrası iptal edilecrk yani 1 aylık puanlar sanırım iptal.

Soner Eraslan
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:33
bundan sonrasının verilmesi için değişiklik yapılması gerekiyor evet
Englishteach58, Dün

Teşekkürler hocam , bundan sonra verilmeyecek yani doğru anlamışım değil mi?

Bazı yorumlarda erkek ve bayan belletmen puanları eşitlenecek demişlerdi


deketelaere
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:41
sisteme puan olarak yansımıyor mu şu an

eshil86
Aday Memur
16 Nisan 2025 18:06

Norm atamaları öncesi nisanda verilen bir belletici puanım silindi benim


eshil86
Aday Memur
16 Nisan 2025 18:08

Kadınlara aylık 2 erkeklere 1 puan veriliyor yürütmeyi durdurma öncesi. Kazanılmış puanlarda erkek-kadın bakımından nasıl bir dengeleme yapacaklar bakalım


bahçesaray
Şef
16 Nisan 2025 18:19
eşitlik gelir

eshil86
Aday Memur
16 Nisan 2025 19:25

Evet bundan sonrası için eşitlik gelir de öncesi için erkekleri aylık iki puana mı tamamlarlar yoksa kadınları mı 1 puana düşürürler acaba

bahçesaray, Dün
eşitlik gelir

bahtoman
Memur
16 Nisan 2025 20:10

inşallah adil olanı yaparlar da geçmişe dönük puanlar baştan hesaplanıp yansıtılır mı acaba bende merak ediyorum.

eshil86, Dün

Evet bundan sonrası için eşitlik gelir de öncesi için erkekleri aylık iki puana mı tamamlarlar yoksa kadınları mı 1 puana düşürürler acaba


bahçesaray
Şef
16 Nisan 2025 20:11
öncesinde bi değişiklik yok, 11 marta olan kısımda
eshil86, Dün

Evet bundan sonrası için eşitlik gelir de öncesi için erkekleri aylık iki puana mı tamamlarlar yoksa kadınları mı 1 puana düşürürler acaba


araftaki vatandaş
Şef
17 Nisan 2025 00:42
son karar ile iptal edildi. geriye dönük alınan puanlar da hesaplanıp ivedi biçimde geri çekilecektir. haksızlıktan doğan hakkın geriye dönük kazanılmış hakkı olamaması ilkesi gerekçe gösterilecek. ayda bir nöbet ile okulun hizmet puanından fazla almasının hiçbir izahatı olamaz. kanun koyucuları tebrik ederim.

veli parsadan
Aday Memur
17 Nisan 2025 08:04

Kesinlikle iptal edilmesi gerekiyordu. Ayda 2 puan adaletsiz bir uygulama idi. Nöbet görevinin karşılığı ek ders olarak veriliyor zaten, ekstra bir ödüllendirmeye gerek yok.


dehneliler
Genel Müdür
17 Nisan 2025 08:19
Kesinlikle iptal edilmesi gerekir. Bu kadar saçma, haksız uygulamanın yıllarca uygulanması bile çok ayıp. Kadına 2, erkeğe 1 puan bu nasıl işbilmezlik?

Soner Eraslan
Aday Memur
17 Nisan 2025 09:10
eşitlik gelecek, önceki puanlar silinmeyecek
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