Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2025 16:11
Belletmenlik Puanları

Belletmenlikte verilen puanlar Danıştay tarafından durdurulmuştur diye bir yazı paylaşıldı puanlar iptal mi edilecek bilginiz var mıdır


Soner Eraslan
Aday Memur
16 Nisan 2025 16:37
11.03.2025 öncesi puanlar korunacak, sonrası iptal edilecrk yani 1 aylık puanlar sanırım iptal.

Englishteach58
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:33

Teşekkürler hocam , bundan sonra verilmeyecek yani doğru anlamışım değil mi?

Bazı yorumlarda erkek ve bayan belletmen puanları eşitlenecek demişlerdi

Soner Eraslan, 3 saat önce
11.03.2025 öncesi puanlar korunacak, sonrası iptal edilecrk yani 1 aylık puanlar sanırım iptal.

Soner Eraslan
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:33
bundan sonrasının verilmesi için değişiklik yapılması gerekiyor evet
Englishteach58, 2 saat önce

Teşekkürler hocam , bundan sonra verilmeyecek yani doğru anlamışım değil mi?

Bazı yorumlarda erkek ve bayan belletmen puanları eşitlenecek demişlerdi


deketelaere
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:41
sisteme puan olarak yansımıyor mu şu an

eshil86
Aday Memur
16 Nisan 2025 18:06

Norm atamaları öncesi nisanda verilen bir belletici puanım silindi benim


eshil86
Aday Memur
16 Nisan 2025 18:08

Kadınlara aylık 2 erkeklere 1 puan veriliyor yürütmeyi durdurma öncesi. Kazanılmış puanlarda erkek-kadın bakımından nasıl bir dengeleme yapacaklar bakalım


bahçesaray
Şef
16 Nisan 2025 18:19
eşitlik gelir
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Halkın Öğretmene Bakış AçısıKaymakamlığın görevlendirdiği saati okul idaresi değiştirebilir mi?Hatalı Norm Güncellemesi?23 Nisan'da veli toplantısı yapılabilinir mi?Resen atamalar iptal edildiSıra sistemini ve il içini konuşalım hocalarım24 Yıl sonra okulundan ayrılan HocaSoruşturma tehdidi ile okulda yönetmelik dışında işlere zorlanmaSınıf öğretmeni ek dersi bölgeye göre değişir mi?Mazeret tayini /İl içi mazeret

Sözlük

antalya 1 itiraf 1 rigel 1 masumlar apartmanı 1 kadran 1 sondan başa ilerleyen filmler 1 arcturus 1 bavul 3 tatil dönüşü sendromu 1 ne var ki 1

Son Haberler

Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren sanığa müebbetKamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'daMeclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan SilindiMEB norm atamalarında resen atamaları iptal ettiBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?