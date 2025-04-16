Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Nisan 2025 16:12
Kesilen maaş icrası

Arkadaşlar toplam 3 adet icra dosyası var.. bu ay maaşımdan kesilen 12 bin TL sadece bir dosyaya 3500 TL aktarılmış ve dosyaya 1400 TL kalmış kapanmasına.. diğer dosyalara aktarılmış para görünmüyor.. kesilen paranın kalan kısmı nereye gidiyor bilen var mı.. dosyalardan 2.si de 1900 TL kalmış toplam borc..


CakirBey0
Aday Memur
16 Nisan 2025 18:47
fazla para dosyada bekler. senin dilekçe verip fazla paranın kurumuma iadesine diye icra dairssine dilekçe vermen gerek. fazla para kurumuna gider o da sıradaki dosyaya gönderir
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