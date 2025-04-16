Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2025 16:21
Norm fazlası öğretmenlerin resen atama işlemleri durduruldu.

Norm fazlası öğretmenlerin resen atama işlemleri iptal edildi. İsteğe bağlı atananlar arasından iptal etmek isteyenlerin istekleri de kabul edilecek.


qxxwqxxw
Aday Memur
16 Nisan 2025 16:43
Evet

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 16:55

Yeni "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" ile ilgili bir geçici durdurma.

Sadece kadrolu öğretmenleri ilçe içinde isteğe bağlı atamalar yapılacak.

Kadrolu öğretmenlerin ilçe'de re'sen, ilde isteğe bağlı atamalar yapılmayacak.

Atölye ve Laboratuvar öğretmenlerinin (kadrolu-sözleşmeli) atamaları durduruldu.

Sözleşmelilerin işlem basamakları aynı şekilde devam edecek.


qxxwqxxw
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:10
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