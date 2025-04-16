Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2025 16:23
Resen atamalar iptal edildi

Norm fazlası resen atamalar yine,yeniden bir kez daha iptal edilmiştir.burda hadi gidiyorsunuz diye kına yakanların kınası benden davulcu tutanların parası boşa gitti.ha bu arada siz de kurtuldunuz yarın bir gün şaş kaza norm fazlası olursanız resenden.bu arada yok ertelendi,yok yazın yapılacakmış duyumcuları gelmeden de peşin peşin söyleyim geçti borun pazarı sürün eşşeğinizi niğdeye hadi eyw


konsekant
Aday Memur
16 Nisan 2025 16:25

Hocam tüm illerde mi iptal oldu?


Hocass
Aday Memur
16 Nisan 2025 16:33

Evet isteyen okuluna geri dönecek isteye. Dilekçe ile kalacak


qxxwqxxw
Aday Memur
16 Nisan 2025 16:36
Tekrar yapılmayacak diye biliyorum. Doğru mudur

onur14
Aday Memur
16 Nisan 2025 16:47

Ocak da yapılan resen atamalar da iptal mi acaba


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 16:59

Yeni "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" ile ilgili karar gereği geçici olarak durduruldu.

Sadece kadrolu öğretmenleri ilçe içinde isteğe bağlı atamalar yapılacak.

Kadrolu öğretmenlerin ilçe'de re'sen, ilde isteğe bağlı atamalar yapılmayacak.

Atölye ve Laboratuvar öğretmenlerinin (kadrolu-sözleşmeli) atamaları durduruldu.

Sözleşmelilerin işlem basamakları aynı şekilde devam edecek.


qxxwqxxw
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:10
.

ferhadd
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:30

Bence o da iptal edlmeli.Ben de öyle okul değiştirdim.Bizim suçumuz neydi ki

onur14, 2 saat önce

Ocak da yapılan resen atamalar da iptal mi acaba


Hocass
Aday Memur
16 Nisan 2025 17:31

Orası muallak .ağustosta yeni yönetmelik duyurulacak ve atama tercihi alınacak resen denmiyor bundan sonra bu topa girmezler zira atananlardankendi okuluna dönecek oraya atanmış olanda olacak işler karmasiklasacak

qxxwqxxw, 3 saat önce
Tekrar yapılmayacak diye biliyorum. Doğru mudur

spock
Daire Başkanı
16 Nisan 2025 17:49

Boşa maaş ödemeye devam desenize...


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 17:51

Nette yazı var. Söylem üzere boşa kürek çekmeye gerek yok.

atahoca, 2 saat önce

Yeni "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" ile ilgili karar gereği geçici olarak durduruldu.

Sadece kadrolu öğretmenleri ilçe içinde isteğe bağlı atamalar yapılacak.

Kadrolu öğretmenlerin ilçe'de re'sen, ilde isteğe bağlı atamalar yapılmayacak.

Atölye ve Laboratuvar öğretmenlerinin (kadrolu-sözleşmeli) atamaları durduruldu.

Sözleşmelilerin işlem basamakları aynı şekilde devam edecek.


sen misin
Memur
16 Nisan 2025 18:01

Nette gelen mail yazısı var evet üstteki bilgileri içeriyor. Ali Yalçın'ın MEB ile görüşerek iptal ettirdikleri hakkında haberde geçiyor. İptalin bahanesi için öğretmenlik alanları değişikliği diye yazmış olabilirler.. Belki.


kubrakubra12
Aday Memur
16 Nisan 2025 18:21

Hocam ben kasımda norm fazlası oldum. Tercih falan hiçbir şey yapmadım. Sözleşmeliyim, bulunduğum okulda kalmaya devam ettim. Kadroluların resen ataması yapıldı ilçe içinde.

Şimdi bu nisanda da tercih yapmadım. Yani bulunduğum kurumda devam mı ediyorum?

atahoca, 1 saat önce

Nette yazı var. Söylem üzere boşa kürek çekmeye gerek yok.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 18:24

Yazıdan anlaşıldığı kadarıyla tamamen planlamadaki zaafiyet ve MEB'in kurumları arasında iletişimsizlikle alakalı bir durum.

İlçeler bu durumdan etkilenmese ilçe içinde yer değişikliğinin serbest olması normal olurdu. Fakat karar burayı da etkiler.

Aynı zamanda norm fazlalarının yerleşim yerlerinde kalmaları ile ilgili bir çalışma veya karar vardı. Onunla alakalı durum da kararda etkilidir belki.

Bakalım...

sen misin, 1 saat önce

Nette gelen mail yazısı var evet üstteki bilgileri içeriyor. Ali Yalçın'ın MEB ile görüşerek iptal ettirdikleri hakkında haberde geçiyor. İptalin bahanesi için öğretmenlik alanları değişikliği diye yazmış olabilirler.. Belki.

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