KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Nisan 2025 18:02
2024/2 Merkezi Atamasında İİBFliler olarak yine aslan payı bizde

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2024/2/

1010 lisans kadrosunda bölüm seçip baktığımızda

İşletme 262 - Taban puan 82.473

İktisat 198 - Taban puan 82.739

Kamu 199 - Taban puan 83.098

Çalışma Ekonomisi 150 - Taban puan 82.277

Daha ilk atamada puanlar bunlar.

Bir de avukat kadrosuna bakalım.

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Hazine Avukatı - Hakkari - 92.299

Arada uçurum var. Yüksek puanlılar açıkta kalırken biz atanıyoruz. İyi ki iibfliyiz.


melih blue
Aday Memur
16 Nisan 2025 18:05

Sonra mühendislere, hukukçulara, diyetisyenlere, fizyoterapistlere neden AÖF ile sınavsız 2. üniversiteden mezun olup atanıyor diyoruz. Ben de iibfliyim haklısın bize verilen kadrolar hem çok fazla hem de düşük puanla atanıyoruz.


sertaç96
Aday Memur
16 Nisan 2025 18:09

2024/3 atamasında da en çok payı biz aldık onu unutmuşsun.

Lisans 402 kadronun

291 kadrosu iibf,

12 avukat,

97 mühendis,

2 mimar.

İİBF okumak ayrıcalıktır.

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