Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2025 18:11
Kasım ayı norm fazlası ataması iptal edilebilir mi?

Okuduğumuz haberlere göre son yapılan norm fazlası atamaları iptal edilecekmiş.Biz de 2.dönem norm fazlası atamasıyla yeni okulumuza başladık.İptal durumu bize de emsal oluşturabilir mi?

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