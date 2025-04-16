Teslim Alınan Evrakın Kaybolması ve Soruşturma Açılması

Forum sakinleri herkese iyi akşamlar. Ben taşrada görev yapan savcılıkta çalışan bir zabıt katibiyim. Geçen yıl haziran - temmuz aylarında jandarma tarafından hazırlanan fezleke bizim Başsavcılığımıza getirilmediğinden dolayı tahkikat evrakından sorumlu jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Bundan yaklaşık 2-3 gün sonra bir tane daha getirmedikleri evrak ortaya çıktı ve bu evrakın ön yüzünde "T.A" yazılı, bir altında "3*****" numaralı sicilim ve bir altında da benim imzama benzetilmeye çalışan bir imza var. Burada yazılı olan rakamlar, T.A ibaresi ve imza bariz olarak gözle görünecek şekilde benim imzam, yazım ve rakamlarımdan farklı şekilde ve bu tahkikat evrakını da hazırlayan kişi aynı jandarma personeli bu teslim edilmeyen tahkikatların ortaya çıkma sebebi de avukatın gelip dosyayı UYAP'tan sorgulatmak istemesi sonucunda ortaya çıkıyor. Buna ilişkin de soruşturma başlatıldı. Tahkikatta bulunan imza, yazı ve rakam benimkinden gözle görülecek şekilde bariz farklı ve savcılıkta çalışan arkadaşlar bilir fezlekenin ıslak imzalı 1 nüshasını adliyeye teslim eder kolluk kuvveti diğer ıslak imzalı nüshasını da kendisinde saklar. Ancak bu tahkikat savcı görüşme tutanağı dahil komple fotokopi halinde ve ıslak imzalı halini adliyeye sunamıyorlar. Sadece kendi arkadaşlarının bulundukları tutanakları halen karakolda oldukları için tekrardan imzalamışlar. İfadeler vs. her şey fotokopi tahkikat evrakında. Bu olayda muhtemelen benim imza - yazı örneklerim kriminale gidecek tek korktuğum yan ben hep birebir aynı imzayı atamıyorum arada oynamalar oluyor ancak yine de tahkikat evrakında atılan imza ve dediğim gibi yazı, rakam örneklerinin benimkiyle alakası yok. Kriminal bu hususta kesin bir değerlendirme yapabilir mi ? yoksa muhtemel bu kişiye ait değil gibisinden bir yanıt mı verir raporda tecrübeli arkadaşlar varsa aranızda yorumlarınızı bekliyorum.