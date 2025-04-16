Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Nisan 2025 19:40
Evrak Dağıtımı görevini kim yapar
Kurumlarımızda iç evrak ve dış evrak görev dağıtımını kim yapıyor arkadaşlar bu konuda beyin fırtınası yapalım

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