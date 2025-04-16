Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2025 20:12
Askerlik yapan eşin yanina tayin

nişanlım avukat ağustosta uzun dönem askere gidecek sigortası ve maaşı askerde yatmaya devam edecek ben şubat ayında es durumunu askerlik yaptığı şehre yapabilir miyim


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 20:22

Bir sendika bu soruya "?Eşi Askerde Olan öğretmenler? de Eş özrüne bağlı tayin isteyebilir mi ? şu şekilde cevap vermiş.

Eşi sigortalı olarak çalışan öğretmenler askerde olan eşlerinden dolayı yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. Çünkü sigortalı çalışanlardan istenen belgeler arasında başvuruların son günü itibari ile sigortalılığının devam ettiğinin gösterir belge var ki askerde olan eş bu belgeyi tedarik edemeyecektir. Zaten mevzuatta sadece kamu görevlisi eşin tayin isteyebileceği yazılıdır.


bahçesaray
Şef
16 Nisan 2025 20:35
böyle bir atama yok

bahçesaray
Şef
16 Nisan 2025 20:37
sigorta ve maaş niye yayıyor? hangi şirket askere gideni sigortalı gösterir ki ? kurum,şirket vb bilgi yazmayınca yorum eksik kalıyor

egop0
Aday Memur
16 Nisan 2025 20:55
olmaz bu şekilde

emelsahna
16 Nisan 2025 21:19

uzun donem askere gideceği için asteğmen olarak gorev yapınca tsk sigorta ve maaşıni yatiriyor


emelsahna
16 Nisan 2025 21:21

yani son bir senede 9 ay avukat olarak sigortası yatıyor 3 ay da askerlikten aldığı sigorta olacak


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Nisan 2025 21:39

Memleket gerçekten Türkçe fakiri. Konuyu açan kişi uzun dönem askere gidecek derken yedek subay olarak askerlik yapacağını ifade etmek istemiş. Haliyle yedek subayların da sigortası yatar. Okuduğumuzu neden anlamıyoruz ki?


emelsahna
16 Nisan 2025 21:48

evet hocam yedek subay olacağı için sigortası yatmaya devam edecek yani tayin için istenen sigortanin devam şartini sağlayacak ancak yine de askerlik yaptığı sehre tayin isteyebilir miyim acaba?

Evlenmek Gerek, 26 dk. önce

Memleket gerçekten Türkçe fakiri. Konuyu açan kişi uzun dönem askere gidecek derken yedek subay olarak askerlik yapacağını ifade etmek istemiş. Haliyle yedek subayların da sigortası yatar. Okuduğumuzu neden anlamıyoruz ki?


bahçesaray
Şef
16 Nisan 2025 21:57
görev yeri belgesi?
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