İyi akşamlar öncelikle bu sene liseden mezun oldum ve Karabük üniversitesi destek personeli ilanına başvurdum ancak ilanda askerlikle ilişiği bulunmamak yazıyor. Sanırım biraz yanlış anladım aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Askere gitmiş olmama gerek var mı? E-devlete girdiğimde 31/12/2025?e kadar askerlik ile ilişiği yoktur yazıyor bir sıkıntı yaşar mıyım? Şimdiden çok teşekkürler ve özür diliyorum böyle basit bir konu için yazdığımdan ötürü.
İyi akşamlar öncelikle bu sene liseden mezun oldum ve Karabük üniversitesi destek personeli ilanına başvurdum ancak ilanda askerlikle ilişiği bulunmamak yazıyor. Sanırım biraz yanlış anladım aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Askere gitmiş olmama gerek var mı? E-devlete girdiğimde 31/12/2025?e kadar askerlik ile ilişiği yoktur yazıyor bir sıkıntı yaşar mıyım? Şimdiden çok teşekkürler ve özür diliyorum böyle basit bir konu için yazdığımdan ötürü.