KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Nisan 2025 20:45
Askerlikle ilişiği bulunmamak

İyi akşamlar öncelikle bu sene liseden mezun oldum ve Karabük üniversitesi destek personeli ilanına başvurdum ancak ilanda askerlikle ilişiği bulunmamak yazıyor. Sanırım biraz yanlış anladım aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Askere gitmiş olmama gerek var mı? E-devlete girdiğimde 31/12/2025?e kadar askerlik ile ilişiği yoktur yazıyor bir sıkıntı yaşar mıyım? Şimdiden çok teşekkürler ve özür diliyorum böyle basit bir konu için yazdığımdan ötürü.

Çok Yazılan Konular

Kadrosunu 1 senede almış memurOGM Destek personeli şoför maaşıTCDD Memur Alımı Maaş, iş, kadroTicaret Bakanlığı mülakatsız 1000 önlisans büro personeli alıyor.2025 KPSS puanıyla Adalet ve Sağlık bakanlığından kaç alım olur?

Sözlük

tatil dönüşü sendromu 1 ne var ki 1 kadran 1 bavul 2 itiraf 1 antalya 1 masumlar apartmanı 1 sondan başa ilerleyen filmler 1 arcturus 1 rigel 1

Son Haberler

Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyorTutuklanan Kaan Ketenci'nin KKTC'ye girişi yasaklandıEski Gol Kralının Trajik Ölümü: Cinayet Şüphesi YokBakan Bolat: Suriye İle İki Devlet Tek Millet Gibi ÇalışacağızKonut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller

Editörün Seçimi

Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?