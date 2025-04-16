Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Nisan 2025 22:41
Promosyon faizsiz 500.000 Tl kredi olmalı

Promosyon parası faizsiz 1 yıl sonra ödemeli 500.000 Tl kredi olarak verilmesi çoğu meslektaşımızın daha çok ihtiyacını karşılar.


CakirBey0
Aday Memur
16 Nisan 2025 22:43
benim hakkım olanı niye cebimden ödiyim bu nasıl kafa ?

uAYur ccc
Şef
16 Nisan 2025 22:44
çünkü acil o kadar paraya ihtiyacı var
CakirBey0, 2 saat önce
benim hakkım olanı niye cebimden ödiyim bu nasıl kafa ?

Istpolll
Aday Memur
16 Nisan 2025 22:47

2 seçenek sunulabilir isteyene nakit belirlenen miktar isteyene faizsiz 1 yıl sonra ödemeli kredi

Direk bu nasıl kafa diye konuya girmek yerine fikrini belirtmen kendine ve meslektaşlarına olan saygını gösterir.


Redwhit
Aday Memur
16 Nisan 2025 22:48
borcu borçla kapatan için iyi

Nick2791
Aday Memur
16 Nisan 2025 22:55
1 yıl sonra 500000 ödeyeceksem ne işime yarayacak o para ödemeler taksitle olursa o ayrı

Istpolll
Aday Memur
16 Nisan 2025 23:01

. Geri ödemesi 1 yıl sonra başlayarak 12 ay taksitle olmalı.

Nick2791, 2 saat önce
1 yıl sonra 500000 ödeyeceksem ne işime yarayacak o para ödemeler taksitle olursa o ayrı

dryddddddd
Memur
16 Nisan 2025 23:03
mecliste çalışanlar 100 küsür bin tl alıyorsa polisin 1 milyondan aşağı almaması gerekiyor sen çıkmışssın 500bin sıfır faiz kredi aman yarabbim ! kafaya bak borçu borçla kapatacak

Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Nisan 2025 23:05

Senin matematik hocanın diplomasini acilen iptal etmeliler.matematige bak millet ay sonunu getiremiyor üzerine aylık 42 bin kredi taksidi ödeyecek 20 binde kira verecek eeee 1 ay taş mı yiyecek

Istpolll, 2 saat önce

. Geri ödemesi 1 yıl sonra başlayarak 12 ay taksitle olmalı.


Istpolll
Aday Memur
16 Nisan 2025 23:14

Matematik hesabı yapan arkadaşlar bu sadece bir fikir olarak aklınızın bir köşesinde kalsın biz buraya yazdık diye vermiyorlar.

Matematik heaabı yapalım beraber

Bu parayı aldın hiç birşey yapma altın al koy 1 yıl sonra zaten en az &#8453;30 artmış olacak 500.000 binin &#8453;30 u 150.000 TL yapar daha ödemeye başlamadan .

Bu fikir şuan bazı ark. olumsuz gelmiş olabilir biraz düşünüp kafa yorsalar 70 80 binden daha iyi olduğunu görecekler, ben zaten sadece faizsiz 500.000 tl verilsin demedim 2 seçenek sunulsun diyorum. Ama değişik fikirlere kapalı arkadaşlar hemen olumsuz yprum yapıyor tabi onlara da saygı duyuyorum.


Istpolll
Aday Memur
16 Nisan 2025 23:18

İnsanlar hakkında hiçbir bilgin olmadan hakaret etmek yerine fikirlere saygılı olman kendini geliştirmen gerekli

Mazikalbimdeyaradir, 2 saat önce

Senin matematik hocanın diplomasini acilen iptal etmeliler.matematige bak millet ay sonunu getiremiyor üzerine aylık 42 bin kredi taksidi ödeyecek 20 binde kira verecek eeee 1 ay taş mı yiyecek


memur3428
Daire Başkanı
17 Nisan 2025 00:08

Kardeşim sen mümkünse promosyon konusunda fikir beyan etme :)

Istpolll, 1 saat önce

Matematik hesabı yapan arkadaşlar bu sadece bir fikir olarak aklınızın bir köşesinde kalsın biz buraya yazdık diye vermiyorlar.

Matematik heaabı yapalım beraber

Bu parayı aldın hiç birşey yapma altın al koy 1 yıl sonra zaten en az &#8453;30 artmış olacak 500.000 binin &#8453;30 u 150.000 TL yapar daha ödemeye başlamadan .

Bu fikir şuan bazı ark. olumsuz gelmiş olabilir biraz düşünüp kafa yorsalar 70 80 binden daha iyi olduğunu görecekler, ben zaten sadece faizsiz 500.000 tl verilsin demedim 2 seçenek sunulsun diyorum. Ama değişik fikirlere kapalı arkadaşlar hemen olumsuz yprum yapıyor tabi onlara da saygı duyuyorum.


Mazikalbimdeyaradir
Şef
17 Nisan 2025 00:11

Valla hakaret etmedim ama,içimden geçenleri söylesem o zaman asıl görürsün hakareti.

Istpolll, 1 saat önce

İnsanlar hakkında hiçbir bilgin olmadan hakaret etmek yerine fikirlere saygılı olman kendini geliştirmen gerekli


pomem1010
Memur
17 Nisan 2025 00:38

5 yıllığına 500 bin paramı versinler.Benm olana bide onlara gerimi verecem hadi ordan

Toplam 13 mesaj

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