Promosyon faizsiz 500.000 Tl kredi olmalı

Matematik hesabı yapan arkadaşlar bu sadece bir fikir olarak aklınızın bir köşesinde kalsın biz buraya yazdık diye vermiyorlar.

Matematik heaabı yapalım beraber

Bu parayı aldın hiç birşey yapma altın al koy 1 yıl sonra zaten en az ℅30 artmış olacak 500.000 binin ℅30 u 150.000 TL yapar daha ödemeye başlamadan .

Bu fikir şuan bazı ark. olumsuz gelmiş olabilir biraz düşünüp kafa yorsalar 70 80 binden daha iyi olduğunu görecekler, ben zaten sadece faizsiz 500.000 tl verilsin demedim 2 seçenek sunulsun diyorum. Ama değişik fikirlere kapalı arkadaşlar hemen olumsuz yprum yapıyor tabi onlara da saygı duyuyorum.