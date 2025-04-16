Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Nisan 2025 23:51
İl içi tayine başvurabilmek için çalışma süresi

Merhabalar atandığım kurumda 1 aydır çalışmaktayım mayıstaki il içi tayine başvurabilir miyim yoksa iller arası gibi 2 yıl çalışma şartı var mıdır

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