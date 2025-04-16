KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Nisan 2025 23:53
Çevre ve Şehircilik Yedeklerin Çağrılması ?
Arkadaşlar asillerin evrak teslimi sonra erdiğinde evrak teslim etmeyenlerin yerine direk yedekleri çağırırlar mi..? Diğer süreçler arşiv araştırması, istifa vs bekleniyor mu ?

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