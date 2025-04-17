Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Nisan 2025 00:41
Yolluk kaç günde yatar?

merhaba hocalarım eş durumundan tayin olunca yolluk kaç gpn içinde yatar mebte öğretmenim


bahçesaray
Şef
17 Nisan 2025 05:48
okulun çalışma hızına bağlı, ilk önce ödenek isteniyor, 1 ayı bulur, geldiğiniz yerden alın, takipi kolay olur

Soner Eraslan
Aday Memur
17 Nisan 2025 09:11
13 günde yatmıştı bana, 45 günde yattı diyeni de gördüm

Hüseyin TOPAK
Aday Memur
17 Nisan 2025 09:20

Eskiden daha erken yatıyordu, son yıllarda 30 ile 50 gün arasında değişiyor diyebilim yolluk yatması


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Nisan 2025 09:37

Biraz yetkili sendika çoğunlukla da Maliye Bakanlığı yüzünden maalesef artık personel ödemelerinde "ödenek olmadan ödeme yapılmaz" uygulaması nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.

Toplu sözleşmede "memur yeni yerinde göreve başladığında ev taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın yolluk ödenir" maddesi olduğundan kurumlar peşin ödeme yapmıyorlar. Maliye Bakanlığı da 2 yıldır ödeneksiz kesinlikle ödeme yapmadığından her türlü ödeme için öncelikle ödenek istenmesi ve ödeneğin gönderilmesi gerekiyor. Halbuki 657 sayılı kanunda sürekli görev yolluğu ile ilgili olarak "ödenek olmadan ödeme yapılır" hükmü var. Bu kanuna aykırı uygulama yapılıyor.

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