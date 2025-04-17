Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Nisan 2025 00:41
yolluk
merhaba hocalarım eş durumundan tayin olunca yolluk kaç gpn içinde yatar mebte öğretmenim

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