Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Nisan 2025 01:19
Yöneticilik görevinden alınma yardım

Üstüme zimmetli olan bir taşınır çalındı. Bende bunun ile ilgili tutanak tutup idareye bildirdim. Soruşturma açıldı ve çalındığına dayalı somut bir delil kamera kaydı olmadığı için soruşturma sonucunda adıma zimmetli taşınırı kaybetmiş olduğumdan kamu zararı oluşturmam gerekçesi ile yöneticilik görevimden alındım ve bununla birlikte hem disiplin hem mali yöndende ceza verildi. Bu konuda ne yapabilirim daha önce başına gelen var mı? Mahkeme kararı vs. yardımcı olur musunuz?

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