Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2025 05:03
2025 atama ibka durumu ne olur?

Kolay gelsin devrelerim abilerim bu sene ipka durumu ne olur sizce doğudan batıya batıdan doğuya çoğunluk kabul olur mu acaba bilgisi veya yorumu olan bilgilendirirse sevinirim


Hkn353535
Aday Memur
17 Nisan 2025 06:33
tasarruf tedbirleri kapsamında kabul olacağı kanaatindeyim ayrıca il emniyet müdürleri de çalışan ve tecrübeli personelleri göndermek istemez diye düşünüyorum

uluslararası2
Şube Müdürü
17 Nisan 2025 07:07

Doğudan batıya ipkaların kabul olmayacağını düşünüyorum. Daire başkanının önceliği , ilk şarkına gitmeyenleri şarka göndermek çünkü


Brse
Memur
17 Nisan 2025 07:09

2. Şarkcilar ipkalar kabul olur


uluslararası2
Şube Müdürü
17 Nisan 2025 07:48

Evet bu olur , dediğim gibi öncelik hiç şarka gitmeyenleri gönderip sayıyı eritmek

Brse, 3 saat önce

2. Şarkcilar ipkalar kabul olur


muratcan58
Şube Müdürü
17 Nisan 2025 09:21

başka konulara da yazdım ama bulunduğum ilde malesef şarka çok personel göndermeyi planlamışlar geçen senelerde tercih az edildiği için kendi personellerinden çok giden olamamış bu sene zorunlu tercih olduğu için şarka gideceklerin yüzde 70 i gönderilecekmiş (personel atama müd. ile yapılan sohbet duyumu soran olursa)

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