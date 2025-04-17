Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2025 05:03
2025 atama ipka durumu ne olur

Kolay gelsin devrelerim abilerim bu sene ipka durumu ne olur sizce doğudan batıya batıdan doğuya çoğunluk kabul olur mu acaba bilgisi veya yorumu olan bilgilendirirse sevinirim

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