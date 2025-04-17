2015-2016 3.toplu sözleşmeden yararlanamayan sözleşmeliler için 1 derece davası (Bilgi amaçlıdır)

Öncelikle Selamlar
26 haziran 2013 ile 15.01.2016 tarihlerinde arasında sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlar (16.01.2016 sonra sözleşmeli olanlar dahil değildir.) biliyorsunuz ki 3.toplu sözleşmedeki 1 dereceden o tarihte sözleşmeli olarak çalıştığımızdan yararlanamadık. Bunun ile ilgili diğer kurumlarda çalışanlar (Sağlık, adelet ve diğer bakanlıkta çalışanlar) dava açmaya başladılar bazı bölge mahkemeleri de lehte karar verdi ve 1 dereceleri mahkeme yolu ile aldılar.
Bu davalar bireysel olarak açılabiliyor o yüzden sendikanızı ararsanız avukat konusunda (masraflar) ödemeyi kabul ediyorlar ve size vekil avukat veriyorlar siz sadece mahkeme başvuru bedelini ödüyorsunuz.
Demem o ki Belediye ve Üniversitede yukarı da belirtiğim tarihlerde sözleşmeli olan ve 2023 kadro alan arkadaşlar dava açarak 1 derece (3 yıllık çalışmaya bedel) hakkında sahip olabilirler.
Sendika fark etmek sizin tüm sendikalar yardımcı oluyor (Lütfen genel merkezleri arayın memursen, kamusen vs. şehrinizdeki sendika temsilcide yardımcı olabilir.)
Öncelikle Selamlar
26 haziran 2013 ile 15.01.2016 tarihlerinde arasında sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlar (16.01.2016 sonra sözleşmeli olanlar dahil değildir.) biliyorsunuz ki 3.toplu sözleşmedeki 1 dereceden o tarihte sözleşmeli olarak çalıştığımızdan yararlanamadık. Bunun ile ilgili diğer kurumlarda çalışanlar (Sağlık, adelet ve diğer bakanlıkta çalışanlar) dava açmaya başladılar bazı bölge mahkemeleri de lehte karar verdi ve 1 dereceleri mahkeme yolu ile aldılar.
Bu davalar bireysel olarak açılabiliyor o yüzden sendikanızı ararsanız avukat konusunda (masraflar) ödemeyi kabul ediyorlar ve size vekil avukat veriyorlar siz sadece mahkeme başvuru bedelini ödüyorsunuz.
Demem o ki Belediye ve Üniversitede yukarı da belirtiğim tarihlerde sözleşmeli olan ve 2023 kadro alan arkadaşlar dava açarak 1 derece (3 yıllık çalışmaya bedel) hakkında sahip olabilirler.
Sendika fark etmek sizin tüm sendikalar yardımcı oluyor (Lütfen genel merkezleri arayın memursen, kamusen vs. şehrinizdeki sendika temsilcide yardımcı olabilir.)