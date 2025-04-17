2015-2016 3.toplu sözleşmeden yararlanamayan sözleşmeliler için 1 derece davası (Bilgi amaçlıdır)

Öncelikle Selamlar

2 6 haziran 2013 ile 15.01.2016 tarihlerinde arasında sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlar (16.01.2016 sonra sözleşmeli olanlar dahil değildir.) biliyorsunuz ki 3.toplu sözleşmedeki 1 dereceden o tarihte sözleşmeli olarak çalıştığımızdan yararlanamadık. Bunun ile ilgili diğer kurumlarda çalışanlar (Sağlık, adelet ve diğer bakanlıkta çalışanlar) dava açmaya başladılar bazı bölge mahkemeleri de lehte karar verdi ve 1 dereceleri mahkeme yolu ile aldılar.

Bu davalar bireysel olarak açılabiliyor o yüzden sendikanızı ararsanız avukat konusunda (masraflar) ödemeyi kabul ediyorlar ve size vekil avukat veriyorlar siz sadece mahkeme başvuru bedelini ödüyorsunuz.

Demem o ki Belediye ve Üniversitede yukarı da belirtiğim tarihlerde sözleşmeli olan ve 2023 kadro alan arkadaşlar dava açarak 1 derece (3 yıllık çalışmaya bedel) hakkında sahip olabilirler.

Sendika fark etmek sizin tüm sendikalar yardımcı oluyor (Lütfen genel merkezleri arayın memursen, kamusen vs. şehrinizdeki sendika temsilcide yardımcı olabilir.)