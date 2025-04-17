Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2025 10:57
Polislikten bekçiliğe geçiş mümkün mü?

Merhaba arkdaslar polislikten bekcilige geçiş mümkün mü ne yapmalıyım bunun için


ibrahimmm2863
Aday Memur
17 Nisan 2025 11:04

2018 girişli bekçi olarak önermem teşkilatta üvey evlat muamelesi görüyoruz değer sıfır işin içine girince anlıyorsun

Diğer türlü geçiş mümkün değil


iamapoliceman
Daire Başkanı
17 Nisan 2025 12:30
nasıl değeriniz yok? polis memurları sizin üstünüz ama çalışma saatleri kanunla belirlenmemiş sizin 40saat olarak belirlenmedi mi yasal olarak? kendi memleketinizde görev yapmıyor musunuz? aradaki 3 5 bin için mi diyorsun üvey evlat sözünü?
ibrahimmm2863, 2 saat önce

2018 girişli bekçi olarak önermem teşkilatta üvey evlat muamelesi görüyoruz değer sıfır işin içine girince anlıyorsun

Diğer türlü geçiş mümkün değil


paltolu
Aday Memur
17 Nisan 2025 13:09

konuyu açanın amacına iampoliceman adlı kişinin cevabıyla ulaşılmış. Neden bu tuzaklara düşüyorsunuz? Polis bilmiyor mu ÇMB olamayacağını. Biri atıyor ortaya bişey sonra bilinmez karşılıklı yapıyorlar birbirlerine trollük yapıp konu hortlatıuorlar. Genel amaçlar;

1. Emniyet Teşkilatında ikilik çıkarmak

2.Teşkilatın güvenilirliğini sarmak(teşkilat formunu okuyan vatandaşa bazı şeyleri anlatamazsınız)

3.Ne kadar çok tık ne kadar çok yazı o kadar gani gani.

Toplam 3 mesaj

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