Polislikten bekçiliğe geçiş mümkün mü?

nasıl değeriniz yok? polis memurları sizin üstünüz ama çalışma saatleri kanunla belirlenmemiş sizin 40saat olarak belirlenmedi mi yasal olarak? kendi memleketinizde görev yapmıyor musunuz? aradaki 3 5 bin için mi diyorsun üvey evlat sözünü?

nasıl değeriniz yok? polis memurları sizin üstünüz ama çalışma saatleri kanunla belirlenmemiş sizin 40saat olarak belirlenmedi mi yasal olarak? kendi memleketinizde görev yapmıyor musunuz? aradaki 3 5 bin için mi diyorsun üvey evlat sözünü?