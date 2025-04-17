Ankara da Hobi Bahçeleri Yıkılmaya Başladı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, tarım arazileri üzerine inşa edilen hobi bahçeleriyle ilgili olarak belediye ekipleri yıkım ve mühürleme işlemlerini artırdı. Ayaş Belediyesi, bu kaçak yapıların yıkımının bir ay içinde tamamlanacağını açıkladı. Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, vatandaşlara tarım arazileri üzerine kurulu kaçak hobi bahçelerini almamaları uyarısında bulundu. "Bu yatırımlar boşa gider, sonuçta yıkımlar gerçekleşecek bu da sizi üzecektir" dedi.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde, tarım arazileri üzerine inşa edilen hobi bahçeleriyle ilgili olarak belediye ekipleri yıkım ve mühürleme işlemlerini artırdı. Ayaş Belediyesi, bu kaçak yapıların yıkımının bir ay içinde tamamlanacağını açıkladı. Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, vatandaşlara tarım arazileri üzerine kurulu kaçak hobi bahçelerini almamaları uyarısında bulundu. "Bu yatırımlar boşa gider, sonuçta yıkımlar gerçekleşecek bu da sizi üzecektir" dedi.