Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Nisan 2025 11:13
İl içi tayin il dışı tayine engel olur mu? Çünkü arada bir ay gibi bir zaman var

İL İÇİ TAYİN İL DIŞI TAYİNE ENGEL OLUR MU? ÇÜNKÜ ARADA BİR AY GİBİ BİR ZAMAN VAR

DAHA ÖNCEDEN DENEYİP MAĞDUR OLAN VAR MI YOKMU ÇOK ÖNEMLİ YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

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