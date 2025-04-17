İBB Zabıta Ve Diğer Kadrolara alım hakkında

İBB nin duyurularında yayımlamış olduğu 1532 personel alımında ilana başvuru yaptık ve 27.02.2025 tarihinde yazılı sınava girdik akabinde zabıta kadrosu için 16.04.2025 tarihine uygulamalı sınav tarihi verildi yazılı sınava girdiğimizde bu evrakta yazıyordu yani o sınav giriş belgesiyle yazılı sınava girdik sonrasında 15.04.2025 tarihinde tekrar son hazırlık yapmak maksadıyla E-Devlet sistemini kontrol ettiğimizde uygulamalı sınav tarihinin 11.04.2025 olarak değiştirildiğini gördük yani sınav tarihi geçmiş oluyor İBB aradığımızda bilgilendirme sms gönderdiklerini söylediler sms kontrol ettiğimizde sadece sınav tarihi yaklaşıyor ve sınav tarihiniz değişmiş olabilir diye mesaj gelmiş yani sadece sms atılmış onda da belirsiz bir şekilde değiştirilmiş olabilir yazıyordu İBB de ki yetkililer son sınavın 11.04.2025 tarihinde yapıldığını parkurun tamamen kapandığını sınava alınmayacağını ilettiler biz İBB nin süreci başlattığında yayımlamış olduğu sınav şartları kimler başvurabilir gibi metinlerin yer aldığı evrakı detaylıca incelediğimizde orada açıkça aynen bu ibare geçiyor

"Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 27/02/2025 tarihinde, uygulamalı sınav ise

28/04/2025 - 15/05/2025 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy

Caddesi No: 46 Fatih/İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar

Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi?nde gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00'da

başlayacaktır."

diyor yani uygulamalı sınavın 28.04.2025 tarihinde başlaması gerekirken bize verdikleri ilk evrakta 16.04.2025 tarihi ikinci düzelttikleri evrakta ise 11.04.2025 yazıyordu bu konuda ne yapabiliriz acaba sınav tarihi geçti yazılıya girdik ama uygulama sınavı erkene çekildiği için giremedik İBB iletmemize rağmen 3 gündür inceleyip döneceğiz diyorlar.