Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2025 13:16
Mukavemet ve nakdi tazminat

görevli memura mukavemetten karşı taraf hüküm giydiğinde nakti tazminat alabiliyoruz diye biliyorum. Bu konuda bilgisi olan varmı ?

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