2024 Mart'ta Çevre bakanlığı il müdürlüğünde sözleşmeli olarak göreve başladım. İl müdürlüğü bizden önce promosyon sözleşmesi imzalamış fakat kontenjan koymuşlar yeni atananlar bu kontenjana dahil olamadık haliyle promosyon alamadık. Sorguladığımızda sözleşmeyi il müdürünüz imzaladı yani siz alamayacaksınız dediler. Bu hukuki bir işlem mi? Maaşımı işletiyorlar ama ben bundan herhangi bir fayda göremiyorum. Buna dair emsal karar vs var mı? Ne yapmalıyım? Yoksa bir bardak soğuk su mu içmeliyim?
2024 Mart'ta Çevre bakanlığı il müdürlüğünde sözleşmeli olarak göreve başladım. İl müdürlüğü bizden önce promosyon sözleşmesi imzalamış fakat kontenjan koymuşlar yeni atananlar bu kontenjana dahil olamadık haliyle promosyon alamadık. Sorguladığımızda sözleşmeyi il müdürünüz imzaladı yani siz alamayacaksınız dediler. Bu hukuki bir işlem mi? Maaşımı işletiyorlar ama ben bundan herhangi bir fayda göremiyorum. Buna dair emsal karar vs var mı? Ne yapmalıyım? Yoksa bir bardak soğuk su mu içmeliyim?