Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


17 Nisan 2025 16:14
destek personeli
Merhaba iyi günler karabük üniversitesi destek personeli alımına başvurdum, destek personelinin görevleri nelerdir? Becayiş tarzı şeylerle il değiştirme durumu vs. mevcut mudur?

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