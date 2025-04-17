Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Nisan 2025 18:01
Mazeret tayini tebliğ süresi

Merhaba arkadaşlar eş durumundan mazeret tayinim bakanlık tarafından onaylanmasına rağmen komisyon 1 aydır bana tebliğ etmeyip bekletiyor. Bu hususta herhangi bir süre düzenlemesi var mı veya bu kazanılmış hakkın kaybolması gibi bir durum var mı acaba tedirgin olmaya başladım iyice


Ruili
Şef
17 Nisan 2025 19:23
Size mesaj atamıyorum da bana özel olarak mesaj atabilir misiniz? Bu konu ile alakalı bir şeyler sormak istiyorum size. Benzer durumu yaşıyorum şu anda
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