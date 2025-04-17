Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Nisan 2025 18:08
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimimdeki Sınav Zorunlu Mu?
Videoları izledim sınavı tamamlamadım sorun olur mu?

matematikçi10
Şef
17 Nisan 2025 18:28
Sınavı çözmeden eğitimi bitirdin veya tamamlandı olarak görünmez. Dolayısıyla sertifikayı alamazsınız.

BuAşkFazlaSana
Şef
17 Nisan 2025 19:42

Zorunlu.

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