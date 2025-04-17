Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2025 19:05
Meslektaşına hitabet, saygınlık ve disiplin

Maalesef yıllar geçtikçe Üst devrelere olan hitaplar daha kötü bir duruma gidiyor. Abi şef dememek için bazı arkadaşlar kral reis hacı başkan vb. şeyler diyerek direniyor. sizin kaç yaşında olduğunuzun hiçbir önemi yok bu meslekte Sicile bakılır beyler. Mesleki tahammüllere aykırı hitaplarda bulunmak ayrıca bir disiplin suçudur .


aslantug2017
Şef
17 Nisan 2025 19:15

kral ,hacı ,reis ,kanka gibi tabirler sokak ağzıdır ,resmi iş yapan polise yakışmaz.

Kendinden yaşça büyük meslektaşlarınıza abi diye hitap etmek normaldir. Yaşca aynı olan yada 1-2 yaş fark olanlara örnek veriyorum Ahmet ise ismi Ahmet Bey diyin....size kazandırır... Saygı dili önemlidir.

Meslek ile 5 yıl oldu aktif görevi bırakalı ,ticarete atıldım , kendi işini yapınca memurluğu zerre özlemiyorsun ayrıca...genç kardeşlerimiz varsa ellerinde farklı iş alternatifleri varsa kendilerini harap etmeden bıraksınlar isterim , bu meslek malesef siyasetten uzak durmadığı sürece yol alamaz...bağımsız olacak...siyasi baskılarla iş yapmayacak...


emir_68
Aday Memur
17 Nisan 2025 19:53
çogu kişinin içinde var abi bırakmak ama alternatif ne iş yapılabilir ki ?
aslantug2017, 58 dk. önce

kral ,hacı ,reis ,kanka gibi tabirler sokak ağzıdır ,resmi iş yapan polise yakışmaz.

Kendinden yaşça büyük meslektaşlarınıza abi diye hitap etmek normaldir. Yaşca aynı olan yada 1-2 yaş fark olanlara örnek veriyorum Ahmet ise ismi Ahmet Bey diyin....size kazandırır... Saygı dili önemlidir.

Meslek ile 5 yıl oldu aktif görevi bırakalı ,ticarete atıldım , kendi işini yapınca memurluğu zerre özlemiyorsun ayrıca...genç kardeşlerimiz varsa ellerinde farklı iş alternatifleri varsa kendilerini harap etmeden bıraksınlar isterim , bu meslek malesef siyasetten uzak durmadığı sürece yol alamaz...bağımsız olacak...siyasi baskılarla iş yapmayacak...


aslantug2017
Şef
17 Nisan 2025 20:05

insanın meziyetine göre değişir elinde bir sanatın varsa onu icra edebilirsin..maddi getirisi aldığın memur maaşından daha iyi ise ve seni yıpratmıyorsa. ailene çocuklarına özel hayatına rahatça zaman harcıyorsan bundan iyisi ne olur...

ben yazılım sektöründeyim...çok yoğun değilim ,bilgini para ile satıyorsun bu sektörde ve isimde yaparsan firmalar seninle çalışmak istiyor...

kötü grafik tasarım işinden anlayanlar bile güzel paralar kazanıyor..

logo -banner tasarımları en kötü 2000-3000 TL den yükseklere doğru fiyatları var..

benim hiç meziyetim yok diyorsan ,kendine bir site aç , yumurta sat,,,adrese teslim ben bir yakınıma yaptım...adrese teslim yumurta işi yapıyor... tedarikçi önemli...kendisi 500-600 tavuk besliyor yeri de var...

+tedarikçilerden yumurta alıyor 5-6 tl ye alıp 8-9 tl ye satıyor...

yumurta başı 3 tl kazanıyor...kolide 90tl ,günde 50 koli satışından 4500 TL...(tedarik ettiği yumurtalardan bu)

bir de kendi tavuklarından günlük 350-450 ARASI yumurta alıyor.

kısaca yapmak isteyen her şekilde bir iş yapar , bu yakınımın aylık geliri 100k nın üzerinde...masrafları düşmüş şekilde 100k...

emir_68, 20 dk. önce
çogu kişinin içinde var abi bırakmak ama alternatif ne iş yapılabilir ki ?

emir_68
Aday Memur
17 Nisan 2025 20:11
Teşekkürler abi meslekte 14 yıl bitti bekarım aklımda bi hayvancılık var ama bakalım bi ceserat edebilirsek ama yazılıma bi bakayım
aslantug2017, 8 dk. önce

insanın meziyetine göre değişir elinde bir sanatın varsa onu icra edebilirsin..maddi getirisi aldığın memur maaşından daha iyi ise ve seni yıpratmıyorsa. ailene çocuklarına özel hayatına rahatça zaman harcıyorsan bundan iyisi ne olur...

ben yazılım sektöründeyim...çok yoğun değilim ,bilgini para ile satıyorsun bu sektörde ve isimde yaparsan firmalar seninle çalışmak istiyor...

kötü grafik tasarım işinden anlayanlar bile güzel paralar kazanıyor..

logo -banner tasarımları en kötü 2000-3000 TL den yükseklere doğru fiyatları var..

benim hiç meziyetim yok diyorsan ,kendine bir site aç , yumurta sat,,,adrese teslim ben bir yakınıma yaptım...adrese teslim yumurta işi yapıyor... tedarikçi önemli...kendisi 500-600 tavuk besliyor yeri de var...

+tedarikçilerden yumurta alıyor 5-6 tl ye alıp 8-9 tl ye satıyor...

yumurta başı 3 tl kazanıyor...kolide 90tl ,günde 50 koli satışından 4500 TL...(tedarik ettiği yumurtalardan bu)

bir de kendi tavuklarından günlük 350-450 ARASI yumurta alıyor.

kısaca yapmak isteyen her şekilde bir iş yapar , bu yakınımın aylık geliri 100k nın üzerinde...masrafları düşmüş şekilde 100k...

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