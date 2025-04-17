Meslektaşına hitabet, saygınlık ve disiplin

insanın meziyetine göre değişir elinde bir sanatın varsa onu icra edebilirsin..maddi getirisi aldığın memur maaşından daha iyi ise ve seni yıpratmıyorsa. ailene çocuklarına özel hayatına rahatça zaman harcıyorsan bundan iyisi ne olur...

ben yazılım sektöründeyim...çok yoğun değilim ,bilgini para ile satıyorsun bu sektörde ve isimde yaparsan firmalar seninle çalışmak istiyor...

kötü grafik tasarım işinden anlayanlar bile güzel paralar kazanıyor..

logo -banner tasarımları en kötü 2000-3000 TL den yükseklere doğru fiyatları var..

benim hiç meziyetim yok diyorsan ,kendine bir site aç , yumurta sat,,,adrese teslim ben bir yakınıma yaptım...adrese teslim yumurta işi yapıyor... tedarikçi önemli...kendisi 500-600 tavuk besliyor yeri de var...

+tedarikçilerden yumurta alıyor 5-6 tl ye alıp 8-9 tl ye satıyor...

yumurta başı 3 tl kazanıyor...kolide 90tl ,günde 50 koli satışından 4500 TL...(tedarik ettiği yumurtalardan bu)

bir de kendi tavuklarından günlük 350-450 ARASI yumurta alıyor.

kısaca yapmak isteyen her şekilde bir iş yapar , bu yakınımın aylık geliri 100k nın üzerinde...masrafları düşmüş şekilde 100k...