Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Nisan 2025 19:59
Atamada ikamet şartı

2 yıllık otopsi yardımcılığı mezunuyum. Kpssye girdim. 5.tercihi bekliyorum. Atandım diyelim ki. Atama sonrası süreçte istenen belgelere baktım. İkamet de yazıyor. Benim ikametim yok. Edevlette ikamet kısmında kayıt bulunamadı yazıyor. İkametimin olması da pek mümkün değil. Atandıktan sonra abilir anca. İkametim yokken atamam kabul edilir mi? Sırf ikametim yok diye atamayı iptal mi ederler?

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